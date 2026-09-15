Καιρός σήμερα: Βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας – Ήπιοι άνεμοι και θερμοκρασία έως 31 °C

Φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη (15.09.2026) με νεφώσεις να αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας και βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά της χώρας. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, ο καιρός σύμφωνα με το meteo.gr, θα εκδηλώσει βροχές και καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές ώρες στο ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής χώρας, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου καθώς και της Κρήτης.

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Πιθανότητα για τοπικές βροχές εμφανίζεται στα Επτάνησα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Νεφώσεις αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα που θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τις βραδινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρας αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 13 έως 29 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 30, στα Επτάνησα από 13 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 27 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ τοπικά από διάφορες διευθύνσεις

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Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.