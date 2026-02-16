Επεισόδια στο ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»

Σε κανονική λειτουργία επανέρχεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μετά την ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα (16.02.2026) όλα τα κτίρια θα κλείνουν στις 22.00, ενώ το Πανεπιστήμιο κατέθεσε παράλληλα το πόρισμα της ΕΔΕ που διενεργήθηκε για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ των επεισοδίων έξω από την σχολή.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση –πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών– θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου και θα διενεργείται κατόπιν αδείας, ενώ τα Σαββατοκύριακα τα κτίρια του πανεπιστημίου θα είναι κλειστά, με εξαίρεση την διεξαγωγή μεταπτυχιακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών:

«Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, κατατέθηκε το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία ζητήθηκε από τον Πρύτανη μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Πολυτεχνική Σχολή.

Κατόπιν αυτού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. Υπενθυμίζεται ότι, κατά τις εργάσιμες ημέρες, όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου θα κλείνουν στις 22:00.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση –πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών– θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου και θα διενεργείται κατόπιν αδείας που θα χορηγεί ο αρμόδιος Κοσμήτορας ή Πρόεδρος.

Τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές, ενώ οι μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξάγονται, με ευθύνη των Προέδρων και Κοσμητόρων, μέχρι τις 18:00.

Οι Πρυτανικές Αρχές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην προγραμματική θέση τους για την εξασφάλιση ενός ακαδημαϊκού, δημοκρατικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη, προς όφελος των φοιτητριών, των φοιτητών και όλων των εργαζομένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο».