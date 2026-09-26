Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά – Χαμηλή θερμοκρασία και άνεμοι έως 6 μποφόρ

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν σήμερα (26/9/2026) το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στον καιρό και οι άνεμοι θα φτάσουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Σύμφωνα με το meteo.gr, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε τμήματα του Ιονίου και στα ηπειρωτικά, εκτός από τα βορειοανατολικά (Αν. Μακεδονία και Θράκη) όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι βροχές κατά τόπους στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο είναι πιθανό να είναι έντονες.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 23-24, στην Ήπειρο από 7 έως 23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 19-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22, στην Κρήτη από 9 έως 24-25, στα Επτάνησα από 17 έως 22, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 25 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες από ανατολικές-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες, με έμφαση τα δυτικά και νότια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.