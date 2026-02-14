Ελλάδα

Εύβοια: Αστυνομικός που συνελήφθη ξυλοκόπησε τη γυναίκα που σε οικογενειακό τραπέζι μπροστά στα μάτια των παιδιών τους

Η γυναίκα περιέγραψε στις αρχές τις σκηνές τρόμου που βίωσε από τον σύζυγό της
Στον εφιάλτη της ενδοοικογενειακής βίας κατέληξε μία οικογενειακή γιορτή την τσικνοπέμπτη στη Βόρεια Εύβοια, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του με τις αρχές να παρεμβαίνουν στο συμβάν.

Το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στη Βόρεια Εύβοια, όπου με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός άνδρα, που μάλιστα είναι αστυνομικός, μετά από επίσημη καταγγελία που υπέβαλε η σύζυγός του για επίθεση και κακοποίηση στο γιορτινό τραπέζι της τσικνοπέμπτης και μάλιστα μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Η γυναίκα κατήγγειλε στις αρχές τις εφιαλτικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε το θύμα, όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος όμως γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε με τον 42χρονο αστυνομικό να φέρεται ότι επιτέθηκε και χτύπησε στη σύζυγό του, προκαλώντας της πανικό και σωματική πόνο.

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η επίθεση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Τα παιδιά έγιναν μάρτυρες της βίαιης αυτής συμπεριφοράς με την κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του άνδρα να είναι άμεση. Οι συνάδελφοί του τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν μέσα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αναφέρει το eviathema.gr.

Μετά τη σύλληψη, σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε βαριά δικογραφία με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ορισμένη ημερομηνία της δικασίμου, όπου και θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης.

