Ελλάδα

Παρουσίαση βιβλίου: «Ανατομία της Δικαστικής Εξουσίας» του Αντώνη Ρουπακιώτη στην Αγία Βαρβάρα

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση για τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία, με αφορμή το νέο βιβλίο του πρώην προέδρου του Δ.Σ.Α., την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ»
Παρουσίαση βιβλίου: «Ανατομία της Δικαστικής Εξουσίας» του Αντώνη Ρουπακιώτη στην Αγία Βαρβάρα
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Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, με πρωτοβουλία του δημάρχου Λάμπρου Μίχου, διοργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αντώνη Ρουπακιώτη, πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με τίτλο «Ανατομία της Δικαστικής Εξουσίας – Αλήθειες και μύθοι» (Εκδόσεις Θεμέλιο).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:30, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ» (Καλαντζάκου & Π. Πολεμιστών, με πρόσβαση από τον σταθμό Μετρό «Αγία Βαρβάρα», γραμμή 3), και θα λειτουργήσει και ως ανοιχτή συζήτηση για τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα αναλάβει ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος. Ομιλητές θα είναι ο Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Γιάννης Πανούσης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Θεόδωρος Σχινάς, πρώην αντιπρόεδρος του Δ.Σ.Α., καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας, Αντώνης Ρουπακιώτης. Μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Στο βιβλίο του ο Αντώνης Ρουπακιώτης επιχειρεί, όπως αναφέρεται και στο οπισθόφυλλο της έκδοσης, «μια ανατομική επισκόπηση στη δικαστική εξουσία, από την οποία αναδεικνύονται τα ταυτοτικά στοιχεία της με την αξιοπιστία της δικαιοσύνης που απονέμει». Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για μια ανατομία «που μπορεί να ενοχλεί ή και να πονάει», καθώς φέρνει στην επιφάνεια σειρά αιτιών που συνδέονται με την ολοένα μειούμενη αξιοπιστία του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα.

Ο συγγραφέας εξετάζει την ισοτιμία -ή την απουσία της- ανάμεσα στις τρεις εξουσίες που δομούν το κράτος, νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική, υποστηρίζοντας ότι η θεσμική εμβέλεια της δικαστικής εξουσίας περιορίζεται και το δικαιοδοτικό της έργο αμφισβητείται, εξαιτίας μακράς παράδοσης επικυρίαρχων επιλογών εις βάρος της από τις άλλες δύο εξουσίες, κυρίως την κυβερνητική. Στο πλαίσιο αυτό, το βιβλίο αναζητά τη σύνδεση του δικαστικού συστήματος με τα θεσμικά του θεμέλια – Σύνταγμα, διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος, διεθνείς συμβάσεις, νομολογία, θεωρία και αρχές δικαίου – τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ενώ επιχειρεί να αποδομήσει αυτάρεσκες και μυθοποιημένες αντιλήψεις γύρω από την ανεξαρτησία και τη λειτουργία της δικαιοσύνης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο υλικό της εκδήλωσης, «το βιβλίο δεν είναι νομικό, είναι δικαιοπολιτικό και εξετάζει τον ρόλο, τη λειτουργία και τις παθογένειες της δικαστικής εξουσίας στην Ελλάδα, καταρρίπτοντας μύθους και αναδεικνύοντας αλήθειες γύρω από τις σχέσεις της Δικαιοσύνης με την πολιτική εξουσία και την κοινωνία».

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

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