Ελλάδα

Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Αγνοείται 62χρονη τουρίστρια στην περιοχή του Αλυκανά

Τελευταία φορά την είδαν το πρωί του Σαββάτου στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε
Αστυνομία
Φωτογραφία αρχείου / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας Ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλυκανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, η 62χρονη τουρίστρια εθεάθη για τελευταία φορά το πρωί του Σαββάτου στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο όπου διέμενε και από τότε αγνοούνται τα ίχνη της.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τη χρήση drone, ενώ εκτάκτως αναμένεται στο νησί κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες.

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