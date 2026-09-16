Ελλάδα

Στον Κορυδαλλό αύριο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση Μαζωνάκη: Εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια

Η μεταγωγή των δύο γιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού θα γίνει νωρίς το πρωί της Πέμπτης
Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / eurokinissi
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Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθούν αύριο (17.09.2026) οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νωρίς το πρωί τις Πέμπτης αναμένεται να μεταφερθεί το ζευγάρι των γιατρών από την Ευελπίδων στις φυλακές Κορυδαλλού. Την μεταγωγή των προσωρινά κρατούμενων, στο σωφρονιστικό κατάστημα, διέταξαν οι δικαστικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο γιατρούς σήμερα το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, έπειτα από 18 ώρες.

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση.

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