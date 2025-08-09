Φαράγγι Σαμαράς: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 55χρονου τραυματία – Είχε εντοπίσει τη σορό 21χρονου Γερμανού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τραυματία από το φαράγγι της Σαμαριάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για γνωστό μελισσοκόμο της περιοχής, ο οποίος μάλιστα είχε εντοπίσει τη σορό του 21χρονου Γερμανού που είχε χαθεί σε μονοπάτι στο φαράγγι της Σαμαριάς τον περασμένο Μάρτιο.

Ο 55χρόνος φέρεται να γύριζε από τα μελίσσια του που βρίσκονται στην περιοχή της Σαμαριάς, όταν ξαφνικά έπεσε από το μουλάρι του στη θέση Πρινάρι περίπου 4,5 χιλιόμετρα από την βόρεια είσοδο του φαραγγιού.

Άμεσα ενημερώθηκε η πυροσβεστική από τη γιατρό και το προσωπικό του Εθνικού Δρυμού και λόγω της κατάστασης του ζητήθηκε η μεταφορά με ελικόπτερο.

Ο 55χρονος, κατά το ίδιο δημοσίευμα, έχει χτυπήσει στα πλευρά, τη μέση και το κεφάλι.