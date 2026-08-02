Φωτιά σε Αττική και Βοιωτία: Πάνω από 100.000 τα καμένα στρέμματα από τη mega fire – Αγώνας δρόμου να σωθούν περιουσίες

Πάνω από 100.000 στρέμματα φαίνεται πως κάηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε Βοιωτία και Αττική και μαίνεται ακόμα και σήμερα (02.08.2026).

Η οικολογική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε έως τη δυτική Αττική, πήρε τέτοιες διαστάσεις που πλησιάζει τα όρια του χαρακτηρισμού «megafire».

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Αν και η φωτιά ακόμη μαίνεται και δεν μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια, ακόμη, ο αριθμός των στρεμμάτων που επηρεάστηκε, ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος κάνει λόγο για 100.000 στρέμματα.

«Τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) δείχνουν ότι, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ πιθανό (αν όχι σχεδόν βέβαιο) πως η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί ως μέγα-πυρκαγιά (megafire). Από τα θερμά σημεία που ανιχνεύονται έως το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, προκύπτει πως η έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα. Η πυρκαγιά εξακολουθεί να ανιχνεύεται δορυφορικά ως ενεργή», αναφέρει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του.

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς.

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Για τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα ενώ αναζητείται ακόμη ένας. Οι φλόγες φαίνεται πως ξέσπασαν από δίκτυο ανεμογεννητριών με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία κατά του ηλεκτρολόγου – μηχανικού, του εργολάβου και του ιδιοκτήτη της εταιρίας ανεμογεννητριών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και δίνουν σκληρή μάχη για την κατάσβεσή της καθώς υπάρχουν μεγάλες αναζωπυρώσεις στα Μέγαρα και στη Βενίζα.