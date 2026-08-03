Για 4η συνεχόμενη ημέρα παλεύουν σήμερα (03.08.2026) οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη φωτιά στη Βοιωτία η οποία επεκτάθηκε και στη δυτική Αττική. Πυροσβέστες και εθελοντές παλεύουν με κάθε μέσο να σώσουν το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, περιοχές οι οποίες έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες. Η πυκνή βλάστηση του Πόρτο Γερμενό αλλά και πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ενώ δίνεται σκληρή μάχη να σωθεί και η Αγία Σκέπη. Η αγωνία εντείνεται υπό τον φόβοι οι φλόγες να προσεγγίσουν τα Μέγαρα και τη Μάνδρα. Τα μηνύματα του 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αλλεπάλληλα ζητώντας εκκένωση περιοχών στη δυτική Αττική. Οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν θυελλώδεις στα μέτωπα ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό και έναν Έλληνα. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στο μέτωπο της φωτιάς, τις προηγούμενες ώρες.
Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες – Αντιπυρικές για να σωθούν οικισμοί και σπίτια – Νέα μηνύματα 112, live όλες οι εξελίξεις
Με μήνυμα του 112 ο κόσμος που βρίσκεται στην Ψάθα, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, καλείται να απομακρυνθεί μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα.
Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο, Τρίτη (04.08.2026), για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 31 Ιουλίου, στη Βοιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την όποια κατακαίει για τέταρτη μέρα, έχοντας προκαλέσει δύο θανάτους από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα και τεράστιες καταστροφές.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιολικό πάρκο στη Βοιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΗΕΕ, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας.
Ένας εκ των δύο κατηγορούμενων είναι δήμαρχος σε δήμο της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας, που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, και ο δεύτερος είναι ο εμφανιζόμενος ως τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής .
Οι δύο, με τη δικογραφία που σχημάτισε σε βάρος τους η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του ΠΣ, οδηγήθηκαν χτες στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινικές διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα και διέταξε την κράτηση τους, μέχρι να απολογηθούν στον ανακριτή, όπου τους παρέπεμψε.
Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρησμό σε δάσος ή δασική έκταση, με ενδεχόμενο δόλο, που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, η οποία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμεύει για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά κλ.π. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι πιθανό να υπάρξει και συμπληρωματική κατηγορία, μετά τον θάνατο των μελών του πληρώματος του ενός από τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν χθες στην Ψάθα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, την αυτοψία και το υλικό που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, καθώς και την πραγματογνωμοσύνη στο σημείο μηδέν, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, και περιλαμβάνονται στη δικογραφία και στο κατηγορητήριο, οι κατηγορίες σχετίζονται με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων κατασκευής, επιθεώρησης και συντήρησης των υλικών του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και μη τήρηση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν αναγκαίο και γνώριζαν, ή όφειλαν να γνωρίζουν την επικινδυνότητα των υλικών σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Και επίσης με τη μη αποψίλωση των χόρτων κάτω από το σημείο της ένωσης των καλωδίων και γύρω από τον πυλώνα όπως προβλέπεται από σχετικούς κανονισμούς.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναζητήθηκε και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου αλλά δεν βρέθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του δικηγόρου του με τις αρχές και δήλωσε ότι θα εμφανιστεί να καταθέσει για την υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώσεις από το ΠΣ, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου 500 μέτρα μακριά από το αιολικό πάρκο και αποδίδεται σε κάποια αστοχία στην κατασκευή του δικτύου, με αποτέλεσμα να υπάρξει ταλάντωση των καλωδίων και σπινθήρας που προκάλεσε την πυρκαγιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες είχαν τοποθετηθεί πριν από λίγους μήνες, πήραν ρεύμα από το ΔΕΔΗΕΕ για να λειτουργήσουν τον περασμένο Μάιο, και άρχισαν να δίνουν αντίστροφα το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα στο κεντρικό δίκτυο, μόλις στις αρχές Ιουνίου.
Στις 27 Ιουνίου όμως, εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στο σημείο μηδέν της τωρινής πυρκαγιάς, που αποδόθηκε πάλι στα καλώδια, αλλά η φωτιά δεν πρόλαβε να πάρει διαστάσεις. Τότε αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά ένα μήνα αργότερα, την περασμένη Παρασκευή, είχαμε την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς, σε κοντινό σημείο του δικτύου από την πρώτη φωτιά.
Το μήνυμα του 112 αναφέρει:
«Πολιτική Προστασία 03-08-2026 15:34. Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Ξεκίνησαν οι αυτοψίες των κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας στις περιοχές του δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 στο Σκάλωμα Φωκίδας.
Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, πραγματοποίησε σήμερα σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας και όπως δήλωσε, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους και την έρευνά τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο δήμος έχει καταθέσει αίτημα ώστε να κηρυχθούν οι περιοχές που επλήγησαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, τα πληγέντα κτίρια από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σκάλωμα Φωκίδας είναι οκτώ.
Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, σήμερα το απόγευμα στις 17.00 ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στο Πόρτο Γερμενό προκειμένου να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και στη συνέχεια αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.
«Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες υπέστησαν διάφορες φθορές», επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος ενώ πρόσθεσε ότι ο δήμος έχει καταθέσει αίτημα για να κηρυχθεί η πληγείσα περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Περιμένουμε τα αιτήματα τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας ούτως ώστε μέσα από τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αγωγής να εκτιμηθεί το ποσό για τα έργα τα οποία θα ζητήσουν, για να προχωρήσουμε και στην περαιτέρω και καλύτερη θωράκιση της περιοχής, αλλά και στην επισκευή όλων των έργων τα οποία επλήγησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως τόνισε, οι πολίτες θα μπορούν άμεσα με το φύλλο αυτοψίας - για το οποίο θα βγάλει ανακοίνωση ο Δήμος - «να έρθουν και έχοντας το Ε1, Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να καταθέσουν την αίτησή τους για να πάρουν το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιοτικών αναγκών και φυσικά, το επίδομα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή τους». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει τη δυνατότητα κάθε πολίτης, του οποίου κάποιο κτίρο έχει πληγεί να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά, αίτηση ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100% με βάση την εκτιμηθείσα ζημιά.
«Ο Δήμος Δωρίδος πέρασε δύσκολες στιγμές μέσα από μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά, την οποία καταφέραμε μέσα από την στενή συνεργασία την οποία είχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τον α' και β' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τους εθελοντές μας, να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα κάτω από ακραίες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σήμερα, μιλάμε για την επόμενη μέρα. Και στην επόμενη μέρα η παρουσία μας εδώ και η σύσκεψη την οποία κάναμε τόσο με τον δήμαρχο όσο και με την αντιπεριφερειάρχη, ήταν για να καθορίσουμε τα βήματα ούτως ώστε κανένας πολίτης να μην αισθανθεί μόνος μετά από αυτή την περιπέτεια την οποία πέρασε. Είμαστε εδώ, για να προσπαθήσουμε και να δημιουργήσουμε τους όρους και τις συνθήκες αυτές ούτως ώστε η περιοχή θα επιστρέψει στην κανονικότητα, την οποία είχε από πριν σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος.
Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (03.08.2026), λίγο μετά τις 11:30, στην περιοχή Ξηρόβρυση του Κιλκίς.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στις δυνάμεις συμμετέχουν και 15 πυροσβέστες από τη Μολδαβία με τρία οχήματα, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
Φωτιά ξέσπασε στο Τραγανό Ηλείας σε γεωργική έκταση.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα).
Σύμφωνα με το meteo, πάνω από 100.000 στρέμματα έχει κατακάψει η πύρινη λαίλαπα στην Αττικοβοιωτία, με βάση τις καταγραφές έως χθες, Κυριακή.
Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (03.08.2026) εκ νέου στην Κεφαλονιά, καθώς σημειώθηκε αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κατελειού, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και αυτήν την ώρα επιχειρούν συνολικά 70 πυροσβέστες με 21 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ένα αεροσκάφος καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για τον περιορισμό των νέων εστιών και την αποτροπή επέκτασης του μετώπου.
Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας.
Σε εξέλιξη τίθεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές της περιόδου από 29 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου 2026 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήσεις κρατικής αρωγής, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4797/2021.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο Τρίτη σε Αττική, Χίο και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Την ανάγκη άμεσης στήριξης των πυρόπληκτων, την επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και τη διατήρηση της μνήμης των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς, αναδεικνύει, σε ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, στον πρώτο απολογισμό του για τη μεγάλη δοκιμασία που έπληξε την περιοχή.
Όπως αναφέρει, η πυρκαγιά άφησε πίσω της ανυπολόγιστη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή, με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης να έχουν καεί, κατοικίες, επιχειρήσεις και οχήματα να έχουν καταστραφεί ή να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ βαρύ ήταν το πλήγμα και για το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο της περιοχής. Ωστόσο, σημειώνει ότι η μεγαλύτερη απώλεια αφορά τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, τονίζοντας ότι η θυσία τους δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί.
Σε αυτό το πλαίσιο, ενημερώνει ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θα ανεγείρει μνημείο αφιερωμένο στους δύο πυροσβέστες, ώστε να αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ευθύνης, προσφοράς και αυτοθυσίας για τις επόμενες γενιές.
Όσον αφορά τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, ο κ. Ταταράκης επισημαίνει ότι οι θυελλώδεις άνεμοι, η εκδήλωση δεύτερης πυρκαγιάς, το διπλό μέτωπο και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δημιούργησαν πρωτοφανείς δυσκολίες, υπογραμμίζοντας πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν υπεράνθρωπο αγώνα κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Παράλληλα, αναφέρει ότι τα αίτια των πυρκαγιών αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα διερευνηθεί κάθε στοιχείο και θα αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν.
Ο δήμαρχος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Πολιτική Προστασία, τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, του Δήμου Ρεθύμνου και του Δήμου Αποκορώνου, τους εθελοντές, τους κατοίκους γειτονικών δήμων, την Περιφέρεια Κρήτης, τους όμορους δήμους και όλους τους φορείς που συνέδραμαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη μνεία κάνει στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, η οποία, όπως σημειώνει, με 45 αυτοκινούμενα πυροσβεστικά οχήματα βρέθηκε εξ αρχής στην πρώτη γραμμή της μάχης.
Παράλληλα, τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος επένδυσε ουσιαστικά στην Πολιτική Προστασία, δημιουργώντας σύγχρονες υποδομές, εξοπλισμό και μηχανισμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Επισημαίνει πως οι ακραίες συνθήκες της πυρκαγιάς δεν επέτρεψαν την πλήρη αξιοποίηση υποδομών, όπως οι δεξαμενές ανεφοδιασμού των εναέριων μέσων και το drone του Δήμου, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η εμπειρία επιβεβαίωσε τη σημασία της πρόληψης και της συνεχούς επένδυσης στην Πολιτική Προστασία. Αναφορά κάνει και στον Αγιοβασιλιώτικο Παραλιακό Δρόμο, σημειώνοντας ότι λειτούργησε ως πολύτιμη οδός διαφυγής για κατοίκους και επισκέπτες και διευκόλυνε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα, ο κ. Ταταράκης γνωστοποιεί ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στον ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, ενώ από την Τρίτη αρχίζουν οι αυτοψίες των αρμόδιων επιτροπών για την απογραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών στις δημοτικές υποδομές και η προετοιμασία των σχετικών φακέλων.
Καταλήγοντας, διαβεβαιώνει ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης και θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Πολιτεία, διεκδικώντας την επίσπευση των διαδικασιών καταγραφής, αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών. «Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του», τονίζει, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι που επλήγησαν δεν μπορούν να περιμένουν και τπογραμμίζοντας πως, παρά το μέγεθος της καταστροφής, η αλληλεγγύη, η δύναμη και η αποφασιστικότητα των ανθρώπων του τόπου αποτελούν τη μεγαλύτερη ελπίδα για την επόμενη ημέρα.
Ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Π.Σ Κώστας Τσίγκας, αποκάλυψε πως μέσα σε 4 ημέρες, η φωτιά της Αττικοβοιωτίας κατάφερε να διανύσει απόσταση σχεδόν 80 χλμ.
Για τα ενεργά μέτωπα ανέφερε πως αυτά που προβληματίζουν περισσότερο τις δυνάμεις είναι ανάμεσα στη Ψάθα και το πεδίο βολής στα Μέγαρα αλλά και στο Κρύο Πηγάδι.
- Ε.Ο. Αλεποχωρίου–Ψάθας–Βιλίων, 800 μ. μετά το «AGORA PSATHA», ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.
- Ε.Ο. Μεγάρων–Αλεποχωρίου στο ύψος Κων. Μπέρδελη, ρεύμα προς Αλεποχώρι.
- Ε.Ο. Μεγάρων–Αλεποχωρίου στο ύψος οινοποιείου «Μαργέτης», ρεύμα προς Αλεποχώρι.
- Οδός Μάνδρας
Διακοπή από το ύψος «Ψησταριά ο Μελέτης», ρεύμα προς Λ. Καταδρομών.
- Λ. Καταδρομών
Διακοπή από ανώνυμη οδό (200 μ. πριν την οδό Νέας Ζωής), ρεύμα προς Πεδίο Βολής Κανδηλίου.
- Λ. Καταδρομών
Διακοπή από οδό Αγίας Σκέπης, ρεύμα προς Πεδίο Βολής Κανδηλίου.
- Ανώνυμη οδός / Επαρχ. Οδός Οινόης–Πόρτο Γερμενό
Εκτροπή από Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, ρεύμα προς Αγ. Νεκτάριο.
Εκτροπές που παραμένουν σε ισχύ
- Επαρχ. Οδός Οινόης – Πόρτο Γερμενό από οικισμό Κρύο Πηγάδι, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.
- Οδός Αγ. Γεωργίου στο ύψος Επαρχ. Οδού Ελευσίνας–Θηβών, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό (οικισμός ΤΙΤΑΝ).
- Επαρχ. Οδός Αλεποχωρίου–Ψάθας–Βιλίων από παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.
- Επαρχ. Οδός Μεγάρων–Αλεποχωρίου από ανώνυμη οδό, ρεύμα προς οικισμό Λούμπα & Αλεποχώρι.
-Ίδια οδός μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι, από ανώνυμη οδό προς Λούμπα.
- Συμβολή Επαρχ. Οδού Αλεποχωρίου–Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα «Περιβολάκι», ρεύμα προς Βενίζα.
- Ε.Ο. Μεγάρων–Αλεποχωρίου στο ύψος Κων. Μπέρδελη, ρεύμα προς Αλεποχώρι.
- Ε.Ο. Μεγάρων–Αλεποχωρίου στο ύψος οινοποιείου «Μαργέτης», ρεύμα προς Αλεποχώρι.
- Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Ψάθας–Βιλίων από «AGORA PSATHA», ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.
- Ανώνυμη οδός / Φάρμα «Διόσκουροι» ρεύμα προς Βενίζα.
- Ανώνυμη οδός / Επαρχ. Οδός Οινόης–Πόρτο Γερμενό (Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής) ρεύμα προς Αγ. Νεκτάριο.
- Ε.Ο Αλεποχωρίου–Ψάθας–Βιλίων, 800 μ. μετά «AGORA PSATHA», ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε περίπου στις 11:30 το πρωί στην περιοχή Ξηρόβρυση Κιλκίς.
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συμβάλλει με υδροφόρες και ο Δήμος Κιλκίς.
Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Βροντού Πιερίας, περίπου στις 11:30
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθουν 4 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Διος-Ολυμπου.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε και στην Αττική είναι δήμαρχος παραλιακής κωμόπολης.
Η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο ξέσπασε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Ο δήμαρχος που συνελήφθη είναι και ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα και πάλι με τις ίδιες πληροφορίες, πριν από 20 ημέρες είχε γίνει παρόμοιο συμβάν, στην ίδια περιοχή.
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Π.Σ Γιάννης Αρτοποιός ανέφερε πως η κατάσταση από τα μέτωπα σε Βοιωτία και Αττική είναι βελτιωμένα αλλά δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται για την κατάσβεση κάθε εστίας.
Στα μέτωπα αυτή τη στιγμή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 22 ομάδες δασοκομάντος, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη.
Το πιο ενεργό μέτωπο είναι σε Κανδήλι και Αγία Σκέπη ενώ οι φωτιές σε Ψάθα και προς Βίλια (Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή) είναι αρκετά βελτιωμένες.
Εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο
«Δώσαμε μάχη χθες το βράδυ για να κρατήσουμε ασφαλείς τους οικισμούς. Είμαστε σε έναν πόλεμο τις τελευταίες ημέρες, βάλαμε προτεραιότητα να μην κινδυνέψει καμία ζωή και σε δεύτερο πλάνο να μην καούν σπίτια συμπολιτών μας».
Ο δήμαρχος ανέφερε πως η οικολογική καταστροφή είναι τεράστια.
- Από χθες το βράδυ και μέχρι τις 10:00 το πρωί, δόθηκε εντολή για εκκένωση των Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, Λούμπα, Αλεποχώρι, Μορφέικα, Στάνες Μόρφα.
- Σε Κανδήλι και Άγιο Νεκτάριο τα κύρια μέτωπα της φωτιάς.
- Μάχη να μην μπουν οι φλόγες και σε άλλους οικισμούς και στο πεδίο βολής Μεγάρων.
- Νέες καταστροφές στον οικισμό Αγία Σκέπη.
- Αποζημιώσεις 100% και επίδομα ενοικίου ανάμεσα στα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα για τους πυρόπληκτους (διαβάστε το άρθρο εδώ).
- Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής των ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε της ζωή σε 2 ανθρώπους (διαβάστε το άρθρο εδώ).
- Πάνω από 111.000 στρέμματα έκαψε η φωτιά σε Αττική και Βοιωτία (διαβάστε το άρθρο εδώ).
- Χωρίς μέτωπο η Κεφαλονιά.
Τιτάνια η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην περιοχή.
Η στιγμή που εθελοντής πυροσβέστης περνά μέσα από τις φλόγες ενώ βρίσκεται μέσα σε πυροσβεστικό όχημα.
Για την πορεία της μεγάλης φωτιάς στη δυτική Αττική μίλησε ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αριστείδης Δρίκος, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την οριοθέτηση των ενεργών μετώπων.
«Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες να καταφέρουμε να οριοθετήσουμε τη φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε ό,τι αφορά τον απολογισμό των καταστροφών, ο δήμαρχος εκτίμησε ότι μερικές δεκάδες κατοικίες έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ αν συνυπολογιστούν και τα σπίτια με μικρότερης έκτασης φθορές, ο συνολικός αριθμός τους ενδέχεται να φτάνει τις εκατοντάδες. Τόνισε, πάντως, ότι η πλήρης εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των επίσημων καταγραφών.
Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μιλά στο ertnews για τα μέτρα που θα παρθούν για επιχειρήσεις και σπίτια που κάηκαν στα μέτωπα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, όσων το σπίτι κριθεί ακατάλληλο θα υπάρξει δυνατότητα επιδότησης ενοικίου ενώ θα ξεκινήσουν και άμεσα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις.
Όπως ανέφερε, η αποζημίωση τόσο για επισκευή τόσο για ανακατασκευή των κτιρίων (είτε πρώτης είτε δεύτερης κατοικίας) που επλήγησαν, θα φτάσει το 100%, σύμφωνα με απόφαση που έχει τεθεί σε ισχύ από το πέρυσι.
Μέσα στην ημέρα θα φτάσουν έως και τα 28, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αξιωματικών Π.Σ, Κώστα Τσίγκα.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών!» αναφέρεται στο μήνυμα του 112.
Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει κάψει σπίτια.
Υπεράνθρωπη προσπάθεια και στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.
«Όλο το βράδυ δόθηκε συγκλονιστική μάχη. Εκκενώθηκαν οικισμοί, δημιουργήθηκαν αντιπυρικές ζώνες και ξεκίνησαν τις εναέριες ρίψεις τα ελικόπτερα ώστε να έχουμε μία χαραμάδα αισιοδοξίας να σβήσουμε τις φλόγες» ανέφερε ο Νίκος Λαυρανός, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ελλάδος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτωπο από τη Βοιωτία μέχρι και την Αγία Σκέπη είναι ενιαίο ενώ οι φλόγες έφτασαν ακόμα και 10 χλμ από την εθνική Οδό.
Αχαϊκά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι δύο φωτιές πιθανότητα οφείλονται σε εμπρησμό, με το ανακριτικό της πυροσβεστικής να διεξάγει έρευνα για τα αίτια της.
Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για την χαρτογράφηση των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που επλήγησαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR 910) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.
Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.
Τέλος, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.
Για ακόμη μία ημέρα θα σας μεταδώσουμε από εδώ τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα
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