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Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας: 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο στο σημείο

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Λάρισα το μεσημέρι της Πέμπτης 10.09.2026.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας με την κινητοποίηση των δυνάμεων να είναι άμεση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με τη φωτιά να τίθεται σύντομα υπό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός (κατηγορίας 3).

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