Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας: 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο στο σημείο

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Λάρισα το μεσημέρι της Πέμπτης 10.09.2026.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας με την κινητοποίηση των δυνάμεων να είναι άμεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με τη φωτιά να τίθεται σύντομα υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός (κατηγορίας 3).