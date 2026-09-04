Ιός Δυτικού Νείλου: Ο ΙΣΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για τον Σεπτέμβριο στην Αττική

Σε αυξημένη επαγρύπνηση και τον Σεπτέμβριο για τον ιό του Δυτικού Νείλου καλεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τονίζοντας ότι τα μέτρα προστασίας πρέπει να συνεχιστούν με αυστηρότητα, καθώς η διασπορά του ιού αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην Αττική.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού τυ Δυτικού Νείλου, ενώ νέοι δήμοι του λεκανοπεδίου προστίθενται στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα.

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Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των κουνουπιών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω των καιρικών συνθηκών, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας είναι η αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας.

«Μετά την εμφάνιση ανθρώπινων κρουσμάτων, τα περιθώρια ουσιαστικής προληπτικής παρέμβασης είναι πλέον περιορισμένα, καθώς οι εκ των υστέρων ψεκασμοί παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, καθιστώντας την πρόληψη και τη φυσικά διαχείριση των εστιών αναπαραγωγής πριν τα ανθρώπινα κρούσματα, το πρωταρχικό μέσο άμυνας», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης «η Αττική παραμένει στο επίκεντρο και η εμφάνιση νέων δήμων με κρούσματα επιβεβαιώνει ότι απαιτείται σταθερή και επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική πρόληψης».

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Ο κ. Πατούλης καλεί τους πολίτες να μην εφησυχάζουν, καθώς «η μετάδοση του ιού συνεχίζεται και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Είναι απαραίτητο καθένας από εμάς να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας και να εξαλείφει τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους. Με υπευθυνότητα και σωστή ενημέρωση, θωρακίζουμε την υγεία μας και την υγεία των γύρω μας».

Τα μέτρα ατομικής προστασίας συνίστανται στα εξής:

Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών (κυρίως από το σουρούπωμα έως την αυγή).

Τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σήτες) σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες.

Απομάκρυνση στάσιμου νερού από γλάστρες, πιατάκια, λεκάνες, υδρορροές και άλλα δοχεία στον προαύλιο ή εξωτερικό χώρο, καθώς αποτελούν τις κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, καθώς η ροή του αέρα εμποδίζει την προσέγγιση των κουνουπιών.