H «Athens Flying Week» ξεκινάει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου – «Οι Ιππότες των Εμιράτων» και οι άλλες διεθνείς συμμετοχές

Το Σάββατο (05.09.2026) πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες της η «Athens Flying Week – Tanagra International Air Show 2026», η οποία και φέτος θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα αεροπορικών επιδείξεων.

Η φετινή εκδήλωση περιλαμβάνει πολλές διεθνείς συμμετοχές, καθώς και όλα τα πτητικά μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα, την Παρασκευή, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της «Athens Flying Week», έγινε η media day της διοργάνωσης, που αποτελεί και την επίσημη «πρόβα» για όσα πρόκειται να συμβούν.

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Η συμμετοχή που ξεχωρίζει φέτος είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, εκείνη των Fursan Al Emarat, του ακροβατικού σμήνους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο κάνει ντεμπούτο με νέα αεροσκάφη και πρόκειται να εκτελέσει ένα πλήρες πτητικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει ακροβατικά και ελιγμούς υψηλής ακρίβειας με ταχύτητες.

Σημειώνεται ότι οι «Ιππότες των Εμιράτων» θα πετάξουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το υπερσύγχρονο κινεζικής προέλευσης τζετ αεροσκάφος Hongdu L-15. Επτά αεροσκάφη βαμμένα με τον εντυπωσιακό μαύρο και χρυσό διάκοσμο που συμβολίζει το πετρέλαιο και τη χρυσή έρημο θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον αέρα, με τον καπνό τους στα χρώματα της σημαίας τους (κόκκινο, πράσινο, λευκό και μαύρο) να «βάφει» τον ουρανό.

Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής των πιλότων είναι η εμπιστοσύνη διότι οι «Ιππότες των Εμιράτων» πετούν σε σχηματισμούς με τα φτερά των αεροπλάνων να απέχουν μόλις λίγα μέτρα το ένα από το άλλο. Αυτό επιβάλλει λοιπόν όλα τα μέλη να χαρακτηρίζονται από πειθαρχία, επαγγελματισμό και προσήλωση προκειμένου να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στις πτήσεις.

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Στο πρόγραμμα, εκτελούνται loops, διασταυρώσεις σε πολύ κοντινή απόσταση, κατακόρυφες άνοδοι και βυθίσεις, με τους πιλότους να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες στον αέρα. Τα επτά αεροπλάνα που πετούν μαζί, συμβολίζουν τα επτά Εμιράτα των ΗΑΕ, ενώ το σόου των «Ιπποτών» κλείνει πάντα με τον σχηματισμό της σημαίας των Εμιράτων στον ουρανό, χρησιμοποιώντας τον διάσημο τετράχρωμο καπνό τους.

Σημειώνεται ότι ο καπνός των Fursan Al Emarat περιέχει πλήρως βιοδιασπώμενα υλικά, ασφαλή για το οικοσύστημα, τα οποία διαλύονται φυσικά στον αέρα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Εξάλλου, η ομάδα, έχει προσαρμόσει τις τεχνολογίες της σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας και ακολουθεί τα πρότυπα της «πράσινης» αεροπορίας.

Πλήθος διεθνών συμμετοχών

Επίσης ξεχωρίζουν, στις μεμονωμένες συμμετοχές το φινλανδικό F-18 Hornet Display που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ισπανικό Eurofighter Typhoon, το οποίο, επίσης, κάνει ντεμπούτο στη χώρα μας αλλά και τα γερμανικά Typhoon και Tornado με πλήρες πτητικό πρόγραμμα.

Ακόμη, στο φετινό σόου θα δώσουν το «παρών» τα θηριώδη Α400Μ από το Βέλγιο και τη Γερμανία, τα αυστριακά και τα σλοβένικα Pilatus, οι αλεξιπτωτιστές από τον Καναδά, το ιταλικό ελικόπτερο AW-139 και το F-35 στη στατική έκθεση, τα θρυλικά F-4 Phantom, το F-16 «Ζευς» και το Τ-6 Δαίδαλος, τα warbirds και φυσικά όλα τα πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεών μας, όπως το ΑΣΕΠΕ, τα Μ-346, τα Mirage 2000-5 και τα γαλλικά μαχητικά Rafale της 114 Πτέρυγας Μάχης που είναι ο «οικοδεσπότης» της φετινής διοργάνωσης.

Επιπλέον, συμμετέχουν τα ελικόπτερα Apache με εντυπωσιακό display, Kiowa, ΝΗ-90 και Chinook της Αεροπορίας Στρατού και τα S-70 Aegean Hawk και MH-60 Romeo του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και το προσωπικό και τα μέσα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) με μία επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων που, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, κόβει την ανάσα στο κοινό.

Από τη μεγαλύτερη αεροπορική γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει η Aegean Airlines που συμμετέχει και φέτος με πτήση – έκπληξη στην Athens Flying Week, όπως και η Olympic Air.

Τέλος, από τις πολιτικές συμμετοχές ξεχωρίζουν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Luca Bertossio με ελιγμούς που αψηφούν τη βαρύτητα, ο Frank Van Houten που κάθε χρόνο εντυπωσιάζει με τα ακροβατικά του και την ομάδα Euroavia από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που θα βρίσκεται στη στατική έκθεση με δικό της αεροσκάφος.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει αυξημένο αριθμό θεατών σε σχέση με το παρελθόν λόγω των ιδιαίτερων και πρωτότυπων διεθνών συμμετοχών στο air show.