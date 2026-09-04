Ηλιούπολη: Οδηγός με κλεμμένο αυτοκίνητο παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με ταξί – Δείτε εικόνες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (04.09.2026) στην Ηλιούπολη, στη διασταύρωση των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως, όταν κλεμμένο ΙΧ συγκρούστηκε με ταξί και ο οδηγός του εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξί κινούνταν στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν στη διασταύρωση με την Αχιλλέως, στην Ηλιούπολη, εμφανίστηκε ΙΧ το οποίο φέρεται να παραβίασε το STOP.

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Η σύγκρουση ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα το ταξί να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει πάνω στα κάγκελα αυλής πολυκατοικίας.