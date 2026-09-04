Ηλιούπολη: Οδηγός με κλεμμένο αυτοκίνητο παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με ταξί – Δείτε εικόνες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (04.09.2026) στην Ηλιούπολη, στη διασταύρωση των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως, όταν κλεμμένο ΙΧ συγκρούστηκε με ταξί και ο οδηγός του εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξί κινούνταν στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν στη διασταύρωση με την Αχιλλέως, στην Ηλιούπολη, εμφανίστηκε ΙΧ το οποίο φέρεται να παραβίασε το STOP.
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Η σύγκρουση ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα το ταξί να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει πάνω στα κάγκελα αυλής πολυκατοικίας.
Αμέσως μετά το τροχαίο, ο οδηγός του ΙΧ δεν έμεινε στο σημείο. Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και εξαφανίστηκε πεζός, αφήνοντας πίσω του το όχημα.
Λίγο αργότερα, από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο ΙΧ ήταν δηλωμένο ως κλεμμένο, γεγονός που έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση.
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Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που διέφυγε.
Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.