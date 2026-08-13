Η μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική, ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή της Σίβηρης και λόγω των θυελλωδών ανέμων πήρε αμέσως τεράστιες διαστάσεις. Με μηνύματα του 112 οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και στη Φούρκα έλαβαν οδηγίες εκκένωσης ενώ οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια. Από το λιμανάκι της Φούρκας, ο κόσμος άρχισε να εγκαταλείπει με βάρκες την περιοχή ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Εκκενώσεις, ζημιές σε σπίτια και φόβοι για αναζωπυρώσεις
Υπό τον πλήρη συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ολοκληρώθηκε με επιτυχία ευρεία επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 481 ατόμων από την παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική, όπου μαίνεται μεγάλη φωτιά.
Για τη μεταφορά των πολιτών επιστρατεύτηκε ισχυρή δύναμη πλωτών μέσων, στην οποία συμμετείχαν δύο σκάφη του Πλωτού Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ), δύο πλοιάρια του Πυροσβεστικού Σώματος, τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ).
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι 481 απεγκλωβισθέντες διαμοιράστηκαν ως εξής:285 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Σάνη.196 άτομα επιβιβάστηκαν στο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» με προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.Για προληπτικούς λόγους και την παροχή τυχόν περαιτέρω συνδρομής, στην περιοχή παραμένουν αυτή την ώρα τρία σκάφη του Λιμενικού, δύο της Πυροσβεστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.
Η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική και προς υποβοήθηση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Την υπηρεσία ενεργοποίησε, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο.
Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας, στην Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες πλήτονται από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.
Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.
Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.
Επίθεση δέχθηκε το τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA που κάλυπτε την μεγάλη φωτιά της Χαλκιδικής και σύμφωνα με την δημοσιογράφο Μαρία Γογουτσά «έσπασαν το μικρόφωνο του MEGA, το κινητό μου και λίγο έλειψε να σπάσουν την κάμερα» είπε χαρακτηριστικά.
Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για να θέσει υπό έλεγχο την φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.
ο οικισμός της Σίβηρης έχει μέχρι στιγμής εκκενωθεί σε μεγάλο ποσοστό και η εικόνα που παρουσιάζει, στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου, είναι μιας «έρημης» περιοχής. Έχουν απομείνει μόνο καταστηματάρχες οι οποίοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα καταστήματα τους, έχουν κατεβάσει ρολά και αναμένουν να αλλάξει η κατάσταση ενώ στο χωριό έχει κοπεί εδώ και ωρες το ρεύμα και το νερό.
Πριν από λίγο αναχώρησαν και δύο λεωφορεία με κατοίκους και τουρίστες τα όποια, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κασσανδρας, Μάριο Παπαστεφάνου, κατευθύνονται στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας.
Στη σκάλα της Σιβηρης από την πρώτη στιγμή, κατέπλευσαν σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής που μαζί με ιδιώτες ψαράδες, μετέφεραν δεκάδες ντόπιους και τουρίστες στο Speed Runner που είχε αγκυροβολησει ανοιχτά στο λιμανάκι καθώς και και σε δύο γριγρι.
Σύμφωνα με τον Απόστολο Χούλη, έναν ψαρά που με την βάρκα του βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στη σκάλα, πολλοί ψαράδες ήρθαν να βοηθήσουν και να καθησυχάσουν τον κόσμο μεταφέροντας τον σε ασφαλή σημεία.
Καλύτερη δείχνει η εικόνα από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Χαλκιδική.
Οι άνεμοι έχουν κοπάσει, κάτι που βοηθά το έργο των πυροσβεστών, ενώ άμεσα έσπευσαν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις απο΄πολλά μέρη της χώρας.
Περισσότεροι από 250 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης της Χαλκιδικής στη μαρίνα Σάνη, λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή.
Επιπλέον, 196 άνθρωποι έχουν επιβιβαστεί στο SpeedRunner Τζετ.
Συνολικά παραμένουν στην περιοχή 2 πλωτά σκάφη, 2 της Πυροσβεστικής, ιδιωτικά σκάφη και 3 αλιευτικά.
«Ευτυχώς προλάβαμε και η φωτιά δεν πέρασε απέναντι. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Έχουν καεί σπίτια, δεν ξέρω τον αριθμό αλλά σίγουρα έχουν καεί. Απομακρύναμε όλο τον κόσμο και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε καταλύματα για να διανυχτερεύσουν» είπε στην ΕΡΤ, ο Παντελής Χατζηανδρέου, πρόεδρος κοινότητας Κασσάνδας.
Φωτογραφία από το larissanet
Ενισχύθηκαν σημαντικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, η οποία ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2026.
Στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται πλέον 155 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 57 οχήματα.
Στις δυνάμεις που επιχειρούν περιλαμβάνονται επίσης 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία. Οι πυροσβέστες βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
Ισχυρή είναι και η παρουσία των εναέριων μέσων. Συνολικά έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά εννέα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, με το ένα από αυτά να έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης βοηθούν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.
Παράλληλα, δύο ακόμη μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), ενισχύοντας τις προσπάθειες των δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο.
Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, η φωτιά πέρασε το δρόμο που ενώνει τη Σίβηρη με την Κασσανδεία. Αν συνεχίσει την πορεία της, εκφράζονται φόβοι ότι θα πλησιάσει στον οικισμό της Ελάνης.
Περισσότερα από 220 άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί με ασφάλεια από παραλία στη Σίβηρη Χαλκιδικής προς τη μαρίνα Σάνη.
Παράλληλα, περίπου 92 ακόμη άτομα έχουν επιβιβαστεί στο Speedrunner Jet.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικά σκάφη, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής, τρία αλιευτικά και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο.
Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πυρκαγιά στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, με άμεση κινητοποίηση δυνάμεων για την υγειονομική κάλυψη της επιχείρησης εκκένωσης της περιοχής.
Στο πεδίο επιχειρούν 4 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.
Στο πλαίσιο της υγειονομικής υποστήριξης της επιχείρησης, ένας πυροσβέστης με κάκωση κάτω άκρου διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.
Το ΕΚΑΒ παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μωράκι μπήκε με ασφάλεια σε πλωτό σκάφος για να απομακρυνθεί μαζί με την μητέρα του από την περιοχή της φωτιάς.
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την δασική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:
https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=e23298e4-7178-4666-891b-20066ab5416a
Όπως είπε στις 18:10 το απόγευμα στην ΕΡΤ, ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη μεγάλη πυρκαγιά υπήρξαν 2 τραυματισμοί πυροσβεστών που μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας αισθάνθηκε αδιαθεσία και ο άλλος έπαθε κάκωση στο πόδι.
«Απομακρύνθηκε πολύς κόσμος από την Σίβηρη αλλά και από την Φούρκα. Θέλαμε με ασφάλεια να φύγουν οι άνθρωποι από την περιοχή και για όσους δεν έχουν εκκενώσει, διαθέτουμε και πλωτά μέσα που μεταφέρουν τον κόσμο σε ασφαλή σημεία.
Ενισχύονται πολύ οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, από την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδορούπολη, την Κοζάνη και την Καβάλα...
Είναι μια δύσκολη προσπάθεια και ζητούμε τη συνεργασία των πυροσβεστών να εκκενώσουν».
«Πολύ δύσκολη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, επικόρυφη.
Η πυρκαγιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά προς το παραλιακό κομμάτι της Σίβηρης και της Φούρκας και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και έχουν κινητοποιηθεί πλωτά μέσα.
Η προσπάθεια μας επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή τόσο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς όσο και στον απεγκλωβισμό ατόμων», τόνισε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.
Εκτός από τις δυνάμεις που είναι ήδη στη φωτιά, έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβέστες της 2ης ΕΜΟΔΕ που θα μεταβούν αεροπορικώς απο Ελευσίνα με C27, ενώ μεταβαίνουν οδικώς, 7 πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ (Ιωάννινα), 6 πυροσβέστες της 7ης ΕΜΟΔΕ (Αλεξανδρούπολη), 6 πυροσβέστες της 8ης ΕΜΟΔΕ (Κοζάνη), 7 πυροσβέστες από την 10η ΕΜΟΔΕ (Βόλο) και 6 πυροσβέστες από την 21η ΕΜΟΔΕ (Καβάλα).
Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το OPEN, ένας πυροσβέστης φαίνεται να τραυματίστηκε από τη μεγάλη φωτιά που καίει στην περιοχή, και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου από το ΕΚΑΒ με κάκωση κάτω άκρου.
Μαζί θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τη Χαλκιδική, νωρίς το απόγευμα.
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