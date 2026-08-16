Φωτιά στην Κάλυμνο: «Είναι η τέταρτη στην ίδια περιοχή φέτος, κάτι δεν πάει καλά», λέει ο δήμαρχος

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Κάλυμνο η νέα φωτιά που ξέσπασε το βράδυ στην περιοχή Βλυχάδια. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, είναι η τέταρτη πυρκαγιά που εκδηλώνεται φέτος στην ίδια περιοχή.

Η φωτιά στην Κάλυμνο κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να την περιορίσουν πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.

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«Ευτυχώς η αντίδραση ήταν άμεση και την προλάβαμε», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιάννης Μαστροκούκος. Όπως εξήγησε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Βλυχάδια, πίσω από τον ναό της Οσίας Ξένης, σε περιοχή όπου υπάρχει χαμηλή βλάστηση.

Σε μικρή απόσταση, ωστόσο, βρίσκεται ο οικισμός των Βλυχαδιών, όπου η βλάστηση είναι πυκνότερη, με ελιές, αμυγδαλιές, συκιές και άλλα δέντρα. Εάν οι φλόγες είχαν ξεφύγει από το αρχικό σημείο, υπήρχε κίνδυνος η κατάσταση να γίνει πολύ πιο δύσκολη και να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και το 112.

Εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. «Είναι η τέταρτη φωτιά στην περιοχή φέτος», ανέφερε ο δήμαρχος, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για το πώς ξεκίνησε η νέα πυρκαγιά και οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτιά της. Το γεγονός, πάντως, ότι πρόκειται για την τέταρτη φωτιά στην ίδια περιοχή μέσα στη χρονιά δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.