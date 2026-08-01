Καιρός: Εξασθενούν οι άνεμοι το απόγευμα, «φουντώνουν» την Κυριακή – «Πορτοκαλί» συναγερμός για φωτιά σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Μαίνονται και τις επόμενες ώρες (01.08.2026) θυελλώδεις άνεμοι σε μεγάλο τμήμα της χώρας, κάνοντας δύσκολο το έργο των πυροσβεστών να περιορίσουν τις φωτιές που μαίνονται. Η Αναστασία Τυράσκη, στην πρόγνωση καιρού της, αναφέρει πως το απόγευμα τα μποφόρ θα εξασθενήσουν πριν «φουντώσουν» και πάλι το πρωί της Κυριακής.

Οι άνεμοι θα συνεχίζουν και τις επόμενες ώρες να πνέουν πολύ τοπικά έως τα 9 μποφόρ. Η μετεωρολόγος αναφέρει πως οι ριπές των ανέμων αγγίζουν ήδη τα 100 χλμ την ώρα. Σύμφωνα με την ίδια, από τις 19:00 το απόγευμα αναμένεται μικρή εξασθένηση των ανέμων (γύρω στα 6 μποφόρ), δίνοντας έστω και λίγο χρόνο στους πυροσβέστες να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές που μαίνονται.

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Ωστόσο, το πρωί της Κυριακής αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων που τοπικά θα φτάσει ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Από το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται πιο ουσιαστική και μόνιμη εξασθένηση κυρίως για τις ηπειρωτικές περιοχές.

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Ωστόσο, το μελτέμι θα παραμείνει και τις επόμενες ημέρες στο Αιγαίο φτάνοντας τα 6 μποφόρ χωρίς να επηρεάζονται ηπειρωτικές περιοχές.

Η μετεωρολόγος προειδοποιεί πως μπροστά μας έχουμε «επικίνδυνες ώρες» όσον αφορά τις φωτιές.

Δείτε στο live του newsit.gr όσα γίνονται στα μέτωπα της φωτιάς, σε όλη την Ελλάδα.

Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά την Κυριακή Αττική, Εύβοια και Βοιωτία

Σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο η επικινδυνότητα για φωτιά πέφτει τουλάχιστον σε Αττική και Εύβοια όπου θα βρίσκονται σε «πορτοκαλί συναγερμό».

Συγκεκριμένα, θα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά σε Αττική, περιοχές της Εύβοιας και Βοιωτία.

Σε κίτρινο συναγερμό (κατηγορία) 3 θα βρίσκονται αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Ο καιρός σήμερα 01.08.2026

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι προβλέπονται στο Αιγαίο, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις θα έχει η Εύβοια και η Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στη δυτική Στερά και δυτική Πελοπόννησο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35, στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά θαλάσσια – παράκτια τοπικά 7, στα νότια πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34, τοπικά στα νότια 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Κυριακή 02.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια, την Κρήτη καθώς και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και στο κεντρικό τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 03.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Τρίτη 04.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις στα δυτικά το πρωί και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.