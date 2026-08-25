Φωτιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας, κοντά στον Ναύσταθμο – Μήνυμα του 112 για εκκένωση περιοχών

Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας, το απόγευμα της Τρίτης (25.8.26). Πρόκειται για χώρο παλιού λατομείου, που βρίσκεται στα όρια του Ναυστάθμου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:40 και λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα, ήχησε και μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών: Τα Άνω Βασιλικά και τη Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι).

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερa και 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Σαλαμινας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

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Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.