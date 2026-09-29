Φωτιά στο Μάτι: «Όχι» στα ελαφρυντικά στους δύο υψηλόβαθμους πυροσβέστες και τον πρώην ΓΓ της Πολιτικής Προστασίας 

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε σήμερα (29.09.2026) να μη χορηγήσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους τρεις καταδικασθέντες σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για τη φονική φωτιά στο Μάτι.

Η υπόθεση έφτασε ξανά στο Εφετείο μετά την αναίρεση της εφετειακής απόφασης από τον Άρειο Πάγο για το σκέλος του ελαφρυντικού. Στο Ανώτατο ποινικό δικαστήριο είχαν προσφύγει τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες που μπήκαν φυλακή για τη φωτιά στο Μάτι, και συγκεκριμένα ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης.

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Σήμερα, από τους τρεις φυλακισθέντες, οι δύο έχουν αποφυλακιστεί με έκτιση ποινής και μόνον ο Σωτήρης Τερζούδης παραμένει έγκλειστος.

Η εισαγγελική πρόταση

Σύμφωνα με την πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, οι τρεις καταδικασμένοι επέδειξαν «αδιαφορία», κατά την εκδήλωση της φονικής πυρκαγιάς, με τραγικό αποτέλεσμα «102 ασύλληπτους θανάτους και 32 άτομα με βαριές βλάβες».

Για την εισαγγελική λειτουργό, οι τρεις πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί αγνόησαν τις προειδοποιήσεις ήδη από την προηγούμενη ημέρα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα της επομένης, διαχειρίστηκαν εντελώς λανθασμένα τις διαθέσιμες πυροσβεστικές δυνάμεις και άφησαν αβοήθητους τους πολίτες μπροστά στην πύρινη λαίλαπα.

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«Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν από την προηγούμενη μέρα για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δε μερίμνησαν να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνάμεων, δεν ήλεγξαν την πυρκαγιά. Προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές άλλες όπως τα Ίσθμια και την Κινέτα. Δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες, ούτε κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο, ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις», ανέφερε σχετικά η εισαγγελική λειτουργός.

«Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία των πραγματικών περιστατικών», συμπλήρωσε στην πρότασή της και συμπλήρωσε ότι τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικού θα οδηγήσει σε μειωμένη ποινή και «δυσανάλογη» της βλάβης που προκλήθηκε και της απαξίας των τελεσθέντων εγκλημάτων.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου

Ο Άρειος Πάγος εξετάζοντας την αίτηση αναίρεσης των τριών τελεσίδικα καταδικασθέντων, τους έκρινε αμετάκλητα ένοχους για τους θανάτους 104 ανθρώπων και τον βαρύτατο τραυματισμό 57 ατόμων, αναγνωρίζοντας σωρεία λαθών και παραλείψεων κατά τη διαχείριση της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 που έστειλε στο θάνατο 104 ανθρώπους και τραυμάτισε το σώμα και την ψυχή πολλών ακόμη.

Τον Ιούνιο του 2025 το δικαστήριο έκρινε τελεσίδικα ενόχους τους 10 από τους 21 κατηγορούμενους, οκτώ πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, ο πρώην Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και ο ηλικιωμένος, από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά που πήρε θηριώδεις διαστάσεις.