Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό – «Μια ιστορία 52 ετών, έγινε στάχτη σε μία νύχτα»

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο γιος του ηθοποιού, Άρης
Τάσος Χαλκιάς
NDP Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό καίει ανεξέλεγκτη και στο πέρασμά της έχει καταστρέψει παρθένο δάσος αλλά και περιουσίες ανθρώπων στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το εξοχικού του ηθοποιού, Τάσου Χαλκιά.

Με τις εικόνες να είναι δραματικές στο Πόρτο Γερμενό, ο γιος του Τάσου Χαλκιά, Άρης, έκανε γνωστό μέσα από στόρι στο instagram, πως το εξοχικό της οικογένειας, ήταν ανάμεσα στα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος», αναφέρει χαρακτηριστικά στο στόρι, με μία φωτογραφία από το σπίτι κατεστραμμένο.

chalkias eksoxiko

Το πύρινο μέτωπο κινείται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, έχει περικυκλώσει την περιοχή και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η φωτιά παρουσιάζει χαρακτηριστικά Megafire, μιας πυρκαγιάς δηλαδή τεράστιας έντασης και έκτασης που δύσκολα ελέγχεται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
182
148
133
125
89
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Αργυρός και Καλομοίρα ξεσήκωσαν την Κεφαλονιά, τραγουδώντας live: Οι αναρτήσεις της Σίλιας Κριθαριώτη
Τα στιγμιότυπα από τη βραδιά κατέγραψε η Σίλια Κριθαριώτη, η οποία βρέθηκε στο ίδιο μαγαζί με τους καλούς της φίλους και φρόντισε να δημοσιεύσει εικόνες και βίντεο
Καλομοίρα και Κωνσταντίνος Αργυρός
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Οι τρυφερές αναρτήσεις με την κόρη τους από τις διακοπές στη Μύκονο
Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από γραφικά σοκάκια, όμορφα ξωκκλήσια αλλά και μία δική της φωτογραφία που όπως είπε, την έβγαλε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής
Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής
15
Newsit logo
Newsit logo