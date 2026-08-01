Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό – «Μια ιστορία 52 ετών, έγινε στάχτη σε μία νύχτα»

Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό καίει ανεξέλεγκτη και στο πέρασμά της έχει καταστρέψει παρθένο δάσος αλλά και περιουσίες ανθρώπων στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το εξοχικού του ηθοποιού, Τάσου Χαλκιά.

Με τις εικόνες να είναι δραματικές στο Πόρτο Γερμενό, ο γιος του Τάσου Χαλκιά, Άρης, έκανε γνωστό μέσα από στόρι στο instagram, πως το εξοχικό της οικογένειας, ήταν ανάμεσα στα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες.

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«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος», αναφέρει χαρακτηριστικά στο στόρι, με μία φωτογραφία από το σπίτι κατεστραμμένο.

Το πύρινο μέτωπο κινείται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, έχει περικυκλώσει την περιοχή και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η φωτιά παρουσιάζει χαρακτηριστικά Megafire, μιας πυρκαγιάς δηλαδή τεράστιας έντασης και έκτασης που δύσκολα ελέγχεται.