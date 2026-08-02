Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ελληνική σημαία στο σημείο όπου πέθαναν οι 2 πυροσβέστες – Εικόνες καταστροφής μετά την πύρινη κόλαση

Στάχτες, αποκαΐδια, καμένα αυτοκίνητα και σπίτια, εκατοντάδες νεκρά ζώα και χιλιάδες κατεστραμμένες εκτάσεις, αφήνει πίσω της η φονική φωτιά που ξέσπασε στο Ρέθυμνο. Το άλλοτε καταπράσινο τοπίο έχει μετατραπεί πλέον σε σκηνικό που θυμίζει αποκάλυψη, με τις εικόνες που μας έρχονται στο φως, να δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Η φωτιά παραμένει και σήμερα (02.08.2026) σε εξέλιξη αν και η εικόνα της είναι αρκετά βελτιωμένη. Στον Άγιο Παύλο Ρεθύμνου, οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Στην Κυρά Βρύση από την άλλη, περιοχή όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή οι δύο ήρωες – πυροσβέστες, κυματίζει η ελληνική σημαία που την συντροφεύουν οι φωτογραφίες τους.

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Στα πλάνα της Eurokinissi, φαίνονται καμένοι κορμοί δέντρων να «κυκλώνουν» την ελληνική σημαίνει που κυματίζει και υπενθυμίζει τη θυσία των δύο πυροσβεστών, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Κάτω από τη σημαία έχουν τοποθετηθεί οι φωτογραφίες τους, λευκά λουλούδια και κεράκια.

Οι δύο άνδρες περικυκλώθηκαν από τις φλόγες, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

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Συνάδελφοί τους αποκαλύπτουν πως λόγω του καπνού, δεν υπήρχε ορατότητα ούτε στα 2 μέτρα. Οι δύο άνδρες βγήκαν από το πυροσβεστικό όχημα στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν αλλά δεν τα κατάφεραν.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Λίγα μέτρα πιο δίπλα, τους έψαχναν οι συνάδελφοί τους. Μετά από λίγα λεπτά, βρήκαν τις σορούς κοντά στο όχημα.

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στα μέτωπα φωτιάς σε όλη τη χώρα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει την καταστροφή

Δεκάδες τα αυτοκίνητα και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες.

Ανυπολόγιστος ο αριθμός των σπιτιών που κάηκαν ή στα οποία προκλήθηκαν ζημιές.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Το καταπράσινο τοπίο αποτελεί πλέον παρελθόν. Το μόνο που κυριαρχεί στην περιοχή είναι η αποπνικτική μυρωδιά των καμένων.

Για την τεράστια φωτιά που καίει μέρες το Ρέθυμνο, συνελήφθη ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος και υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι δεν αποδέχεται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ευθύνη για τα περιστατικά που εξετάζονται.