Γιώργος Μαρίνος: Αύριο, Παρασκευή 13 Μαρτίου, η κηδεία του μεγάλου Έλληνα σόουμαν στη Βούλα

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν στον Γιώργο Μαρίνο τα αγαπημένα του πρόσωπα, αύριο Παρασκευή (13.03.2026), στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα στη Βούλα, στις 12:00, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr.

Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 87 ετών, την Τρίτη (10.03.2026), καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η απώλειά του έχει βυθίσει στη θλίψη τον χώρο της τέχνης και πολλοί καλλιτέχνες μίλησαν για τον μεγάλο Έλληνα σόουμαν με λόγια αγάπης, όπως η Νάνα Μούσχουρη.

«Αύριο στις 12:00 το μεσημέρι από το νεκροταφείο της Βούλας η εξόδιος ακολουθία στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα που είναι εκεί στο νεκροταφείο. Το λέω γιατί πάρα πολλοί μας στέλνουν μηνύματα, πάρα πολλοί άνθρωποι που τον αγάπησαν, που τον είδαν, θέλουν να πάνε στο “ύστατο χαίρε” να τον αποχαιρετήσουν, οπότε γι’ αυτό μεταφέρουμε ότι αύριο είναι η κηδεία στη Βούλα», είπε ο Τάσος Τεργιάκης στον αέρα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, το πρωί της Πέμπτης, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του newsit.gr.

Παράλληλα, στην εκπομπή μίλησε και η Σοφία Κανά, η υπεύθυνη του γηροκομείου και αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαρίνο.

«Συγχωρέστε μου την έντονη συγκίνηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε πενθούμε. Είναι μοναδικό αυτό που ζήσαμε με το Γιώργο. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, εγώ ήμουν θαυμάστριά του πάντα και πραγματικά το θεωρώ τιμή μου που έζησα αυτά τα τελευταία χρόνια μαζί του. Είχαμε την απόλυτη αποδοχή του, δηλαδή πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που ακτινοβολούσε αγάπη, πνεύμα, πανέξυπνος άνθρωπος και σ’ αυτή την ηλικία των 87 χρονών εξέπεμπε μία τόσο όμορφη ενέργεια… Στα πάρτι μας ήταν η ψυχή των πάρτι. Σήκωνε όλες τις κυρίες να χορέψει. Όμως είχαμε και καθημερινό πάρτι. Δηλαδή έπιανε το μικρόφωνο και μας τραγούδαγε.

«Ήταν 87 χρονών, με τα προβλήματα της υγείας του, υπήρχαν στιγμές που κλεινοταν στον εαυτό του. Με το που βάζαμε μουσική, εκεί αμέσως ζωντάνευε..», πρόσθεσε.

«Ήταν ήρεμος. Δεν υπέφερε. Και αυτό για μας είναι μεγάλη ανακούφιση», τόνισε ακόμα η Σοφία Κανά για το τέλος του σπουδαίου καλλιτέχνη.