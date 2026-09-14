Ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή μία ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ: Τα αλλεπάλληλα alarm, το restart στο μηχάνημα και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα

Τον έλεγαν Γιώργο και πάντα τραγουδούσε. Ένα καλλιτέχνης που άγγιξε τον κόσμο με την χαρακτηριστική φωνή του, σιώπησε για πάντα. Στη Νίκαια, από όπου ξεκίνησε, στην παλιά του γειτονιά επέστρεψε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πέντε μέρες μετά τον ξαφνικό θάνατό του από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Την ώρα που μία ολόκληρη χώρα θρηνεί τον χαμό του σπουδαίου τραγουδιστή, οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του σοκάρουν.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, όταν ανακοινώθηκε ότι ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Οι αρχές που συνεχίζουν τις ενδελεχείς έρευνες προκειμένου να ρίξουν φως στο πώς και γιατί έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης εξετάζουν λεπτομερώς τα νέα στοιχεία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα από την ανάλυση που έγινε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, είναι δυο φωτογραφίες και ένα βίντεο μικρής διάρκειας δείχνουν τον τραγουδιστή, με τα μάτια κλειστά, πιθανότατα νεκρό στο κρεβάτι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου. Για σχεδόν μία ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν δίχως σφυγμό στο ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό προκύπτει από το πόρισμα, που συνέταξαν οι αρχές και παρέδωσαν στη Δικαιοσύνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφτεί την κλινική στο Κολωνάκι, αναζητώντας θεραπεία διότι, όπως ο ίδιος είχε πει στους δύο γιατρούς δεν αισθανόταν καλά το τελευταίο διάστημα. Εκεί, η 56χρονη γιατρός του πρότεινε την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης – διαδικασία παρόμοια της αιμοκάθαρσης – κατά τη διάρκεια της οποίας, ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του και τελικά κατέληξε.

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος τους την Δευτέρα (14.09.2026). Από την αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν αύριο, 15 Σεπτεμβρίου, στις 13:00.

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Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη καταθέσει δύο μάρτυρες, η γραμματέας και ένας πελάτης του ιατρείου. Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι ο γιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 16:00. Μετά τις απολογίες τους, οι Αρχές θα κληθούν να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης.

Τα λάθη των γιατρών έγιναν το ένα μετά το άλλο, τόσο πριν όσο και μετά την ανακοπή που υπέστη ο γνωστός καλλιτέχνης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στις καταθέσεις τους, έχουν πέσει σε μια σειρά αντιφάσεων σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη στην οδό Καρνεάδου το μεσημέρι της Τετάρτης. Από τις λάθος ώρες άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και έναρξης του μηχανήματος και την διαγραφή των δεδομένων από κινητό και υπολογιστή, μέχρι τις εξετάσεις που δεν έγιναν, τις λάθος δόσεις αδρεναλίνης, την μη λειτουργία απινιδωτή και την αναζήτηση τρόπων ανάνηψης στο AI.

Οι ακριβείς χρόνοι

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει προγραμματισμένο ραντεβού πλασμαφαίρεσης στις 13:00 με την 56χρονη γιατρό στο Κολωνάκι. Όπως φαίνεται, πριν ξεκινήσει από το σπίτι του στην Βούλα, είχε ένα ατύχημα που του προκάλεσε ένα μικρό τραύμα στο μέτωπο. Ο οδηγός του ταξί που συχνά εξυπηρετούσε τον τραγουδιστή, έφτασε στο Πανόραμα Βούλας, τον παρέλαβε και τον πήγε στο πλησιέστερο φαρμακείο για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο ερμηνευτής έφτασε στο φαρμακείο στις 13:20 και έφυγε 13:30 για να πάει στο Κολωνάκι. Μετά από 25 λεπτά, στις 13:55, o Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε με το ταξί στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σε βίντεο ντοκουμέντο που είχε εξασφαλίσει το newsit.gr, αποτυπώνονται δύο ταξί να περνούν από το σημείο, το ένα από τα δύο είναι αυτό που μεταφέρει τον τραγουδιστή.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν τις 14:00, έχοντας καθυστερήσει στο ραντεβού του περίπου μία ώρα. Αυτό επιβεβαίωσε και στην κατάθεσή της η 28χρονη γραμματέας της κλινικής – η οποία φέρεται να είναι η μοναδική που είπε την αλήθεια στις αρχές. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είχε εξασφαλίσει το newsit.gr, ο 58χρονος γιατρός στις 13:59 βρισκόταν σε εστιατόριο.

Στη συνέχεια το μηχάνημα ενεργοποιείται στις 14.14 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης.

Στις 14.37 ξεκινάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Στις 14.43 τραβάει με το κινητό της η ιατρός την πρώτη φωτογραφία.

Στις 14.44 τραβάει το μικρής διάρκειας βίντεο.

Στις 14.45 τραβάει την δεύτερη φωτογραφία.

Στις 15.23 χτυπάει ο πρώτος συναγερμός στο ειδικό μηχάνημα.

Στις 15.27 το μηχάνημα έχει ακόμη δυο συναγερμούς.

Στις 16.23 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.

Η γιατρός στις 19.09 διαγράφει τις φωτογραφίες και το βίντεο.

Χορήγησαν λάθος δόση αδρεναλίνης

Στις καταθέσεις τους, οι γιατροί έχουν πέσει σε μια σειρά αντιφάσεων σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη στην οδό Καρνεάδου το μεσημέρι της Τετάρτης. Μάλιστα, σύμφωνα με νέα στοιχεία σοκάρει η αποκάλυψη αναφορικά με την στιγμή που χορήγησαν αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί την στιγμή που ήταν αναίσθητος ο τραγουδιστής του έκαναν συνολικά τρεις ενέσεις αδρεναλίνης για να τον επαναφέρουν. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Live News, οι γιατροί χορήγησαν όχι 1mg αδρεναλίνης αλλά 0.1mg σε κάθε δόση.

Και αυτό γιατί το 0.1mg μπήκε σε 0.9mg ορού. Συνολικά, λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε μόλις το 30% από την δόση που θα έπρεπε για να μπορέσει να επανέλθει.

«Αντίο Μαζώ»

Ο καταξιωμένος τραγουδιστής που άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή πριν πέντε μέρες, οδηγήθηκε τη Δευτέρα (14.09.2026) στην τελευταία του κατοικία, μέσα σε κλίμα οδύνης.

Τα μέλη της οικογένειάς του ήταν οι τραγικότερες φιγούρες στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, που έγινε στο ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την αγαπημένη του εκκλησία και ακολούθησε η ταφή του στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Χιλιάδες θαυμαστές του από κάθε γωνιά της χώρας βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν με ένα λουλούδι, ένα τραγούδι ή έναν χορό. Παράλληλα πολλοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί τραγουδιστές και πρόσωπα της τηλεόρασης, που γνώριζαν και εκτιμούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη πήγαν να του πουν το «ύστατο χαίρε», όπως και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Η αντίστροφη μέτρηση για την «τελευταία παράσταση» της ζωής του ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής, όταν η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν στην αγαπημένη του εκκλησία για να του πουν «αντίο», με λουλούδια στα χέρια. Μάλιστα, η μεγαλύτερη αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη άρχισε να διαβάσει μηνύματα που είχαν αφήσει θαυμαστές για τον τραγουδιστή.

Πλήθος τραγουδιστών, αλλά και άλλων καλλιτεχνών βρέθηκαν στην κηδεία του για να τον αποχαιρετήσουν. Η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Κώστας Μαρτάκης, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, ο Hλίας Βρεττός, η Νατάσσα Θεοδωρίδου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Πάολα, ο Στάθης Αγγελόπουλος, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Μιχάλης Κουινέλης με την Ήβη Αδάμου, ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο Χάρης Λεμπιδάκης και ο Νίκος Κοκλώνης ήταν κάποιοι από τους επώνυμους που βρέθηκαν εκεί.

Το λαϊκό προσκήνυμα διήρκησε έως τις 12:00 το μεσημέρι και ακολούθησε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη και έπειτα η ταφή του στο Γ’ Νεκροταφείο. Μετά το τέλος της εξόδιου ακολουθίας η σορός βγήκε από τον ναό και ο κόσμος χάρισε στον καλλιτέχνη το πιο δυνατό του χειροκρότημα.

Τη στιγμή που το φέρετρο μεταφερόταν από τον ναό στο όχημα ο κόσμος χειροκροτουσε και φώναζε «Αθάνατος». Παράλληλα, έπαιξε το κομμάτι «Φεύγω για μένα».

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου έγινε η ταφή του. Λίγα λεπτά αργότερα, η σορός έφτασε στην τελευταία του κατοικία, συνοδευόμενη από την οικογένειά του για να του πει «αντίο».