Γιώργος Μαζωνάκης: Έκτακτος έλεγχος του ΙΣΑ στην κλινική που έπαθε ανακοπή – «Δεν θα κάνουμε τους ιατροδικαστές και τους δικαστές», λέει ο Πατούλης

Νέα εξέλιξη υπάρχει στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ξεκίνησε έκτακτο έλεγχο στο ιδιωτικό ιατρείο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Με εντολή του προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη, κλιμάκιο του Συλλόγου πήγε στον χώρο, προκειμένου να ελέγξει τη λειτουργία του ιατρείου. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται η άδεια λειτουργίας, ο φάκελος του ιατρείου, οι δραστηριότητές του, αλλά και οι ιατρικές πράξεις που γίνονταν εκεί.

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Ο Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε ότι ο έλεγχος δεν σημαίνει πως ο ΙΣΑ έχει καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα για τα αίτια του θανάτου ή για το αν υπάρχουν ευθύνες. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν όλα όσα γίνονταν στον συγκεκριμένο χώρο ήταν σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος και η ιατρική πρακτική.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ο γιατρός στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

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Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες.

Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη: να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

Για τον λόγο αυτό, χωρίς καμία καθυστέρηση, έδωσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό.

Παράλληλα, ελέγχουμε τον φάκελο του ιατρείου, την άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και τις προβλεπόμενες δραστηριότητές του, καθώς και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό.

Χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα.

Αλλά και χωρίς εκπτώσεις.

Για τον ΙΣΑ, η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη.

Σε μια εποχή όπου στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλές και συχνά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για «θεραπείες» και ιατρικές πράξεις, οφείλουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και πάνω απ’ όλα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τον λόγο τώρα έχουν τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές».

Η παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε νωρίτερα και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας τη δική του απάντηση στα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το ιδιωτικό ιατρείο και τη διαδικασία στην οποία φέρεται να υποβαλλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από την ανακοπή.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

Ο υπουργός Υγείας κάλεσε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο, ενώ συνέστησε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πλέον, οι έρευνες επικεντρώνονται στο τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο, ποιες πράξεις πραγματοποιούνταν εκεί και κάτω από ποιες συνθήκες. Παράλληλα, η ιατροδικαστική έρευνα αναμένεται να δώσει τις βασικές απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.