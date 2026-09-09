Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Η γυναίκα μου έκανε τις θεραπείες», ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης της Stem Cell όπου έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής – Ελεύθερο το ζευγάρι των γιατρών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης 09.09.2026, και κατέληξε, με την έρευνα να στρέφεται στα κρίσιμα λεπτά στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο γιατρός που στο ιδιωτικό του ιατρείο φέρεται να υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην ασφάλεια Κυψέλης και κατέθεσε όπως και η σύζυγός του, και η ίδια γιατρός.

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«Δεν το έκανα εγώ το έκανε η γυναίκα μου, αυτή παρακολουθούσε τον Μαζωνάκη και του έκανε θεραπείες» είναι τα πρώτα λόγια στην κατάθεση του γιατρού, κ. Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Ο γιατρός υποστηρίζει ότι την κλινική Stem Cell τη διαχειριζόταν εξ ολοκλήρου η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος. Όπως ισχυρίζεται, εκείνη έκανε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία συμμετοχή.

Ωστόσο, το ιατρείο βρίσκεται στο όνομά του και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται για το αν προκύπτουν ευθύνες για τον ίδιο.

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Όπως δήλωσε ο δικηγόρος, Νίκος Αγαπηνός, το ιατρείο ήταν καθόλα νόμιμο και ήταν όλος ο εξοπλισμός που υπήρχε μέσα σε αυτόν δηλωμένος, σε απάντηση των όσων υποστήριξε νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, που σε ανάρτησή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι «υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα».

Με τη σειρά του και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, σχετικά με το περιστατικό ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο ΙΣΑ, κάνει έκτακτο έλεγχο στο ιατρείο που ερευνούν και οι αρχές.

Ο δικηγόρος, που τόνισε ότι έχει φτάσει εκεί ως φίλος, γιατί δεν χρειάζεται δικηγόρο κάποιος που απλά καταθέτει ως μάρτυρας, είπε ακόμη ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες, τόσο για τον γιατρό όσο και για τη σύζυγό του και ότι πήγαν στο τμήμα απλώς για να δώσουν κατάθεση.

«Είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό γεγονός, και πραγματικά λυπούμαστε όλοι γιατί ο συγκεκριμένος τραγουδιστής ήταν πάρα πολύ δημοφιλής, από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα», είπε αρχικά ο δικηγόρος.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό, ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου, απλώς καταθέτουν ως μάρτυρες».

Την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία σχηματίζει τη σχετική δικογραφία. Στην υπόθεση αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει κάποια αξιόποινη πράξη.

Ο πρώτος άνθρωπος που κλήθηκε να καταθέσει είναι ο γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν υπέστη την ανακοπή. Οι αστυνομικοί αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από όλους όσοι είχαν επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τις τελευταίες ώρες, πριν φτάσει στο ιατρείο, κατά την παραμονή του εκεί, αλλά και στη συνέχεια, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι δύο γιατροί, αφέθηκαν ελεύθεροι και έφυγαν μετά τις καταθέσεις τους, χωρίς να προχωρήσουν σε κάποια δήλωση.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι πρόκειται για δύο συστεγαζόμενα ιατρεία και να τονίζει ότι αναμένονται πλέον τα ευρήματα από την ιατροδικαστική έκθεση, με τη θέση των δύο γιατρών να είναι ότι δεν σχετίζεται ο θάνατος του τραγουδιστή με πράξεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όταν χρειάστηκε να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», με τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο «Ελπίς» στις 16:45, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Οι γιατροί ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, όμως οι προσπάθειές τους δεν είχαν αποτέλεσμα. Ως επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε η 17:40.

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»

Στο νοσοκομείο βρέθηκε και η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, εμφανώς συγκλονισμένη από την ξαφνική απώλεια του αδελφού της.

Τις δραματικές στιγμές στην οδό Καρνεάδου περιέγραψε και αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ανέφερε: «Λίγο μετά τις 16:30 είχε έρθει ένα ασθενοφόρο μέσα στο οποίο είχαν βάλει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τέσσερα άτομα του έκαναν συνεχώς ΚΑΡΠΑ ενώ όπως είχαμε διακρίνει στο πρόσωπό του ήταν νεκρός και στο χέρι του είχε έναν καθετήρα».

Πλέον, το βάρος πέφτει στην αστυνομική και ιατροδικαστική έρευνα, που καλούνται να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από την ανακοπή, ποιες ιατρικές πράξεις είχαν προηγηθεί και αν προκύπτουν ευθύνες.