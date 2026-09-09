Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Μαρία, έξω από το νοσοκομείο συντετριμμένη για τον θάνατό του

Οι στιγμές έξω από το νοσοκομείο είναι τραγικές με τον θάνατο του τραγουδιστή να έχει σοκάρει τους αγαπημένους του
Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, έξω από το νοσοκομείο
Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, έξω από το νοσοκομείο
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Βαριά σιωπή, δάκρυα και πρόσωπα παγωμένα από το σοκ. Οι εικόνες έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς», όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποτυπώνουν το μέγεθος της οδύνης για τον ξαφνικό χαμό του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών ξαφνιάζοντας τους πάντες. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Ελπίς» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Λίγο αργότερα, έξω από το νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν σπαρακτικές στιγμές. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έφτασαν εκεί ήταν και η αδελφή του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, με την εικόνα της να αποτυπώνει τον ανείπωτο πόνο των ανθρώπων που καλούνται μέσα σε λίγες στιγμές να συνειδητοποιήσουν ότι ένας δικός τους άνθρωπος δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Η αδελφή του Μαρία εμφανίστηκε συντετριμμένη. Με την οδύνη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, έπιανε το κεφάλι της, σε μια αυθόρμητη κίνηση που μαρτυρούσε το σοκ και το βάρος της στιγμής για την απώλεια του αδελφού της.

Οι στιγμές έξω από το «Ελπίς» ήταν από εκείνες που δύσκολα περιγράφονται. Πίσω από την είδηση του θανάτου ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους τραγουδιστές της χώρας βρισκόταν πλέον η προσωπική τραγωδία μιας οικογένειας που παρά τα όσα είχαν διαδραματιστεί, έχασε τον άνθρωπό της.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Ελπίς», ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό.

Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.

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