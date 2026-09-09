Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι αδερφές του Μαρία και Βάσω, έξω από το νοσοκομείο συντετριμμένες για τον θάνατό του

Οι στιγμές έξω από το νοσοκομείο είναι τραγικές με τον θάνατο του τραγουδιστή να έχει σοκάρει τους αγαπημένους του - Στο νοσοκομείο και η αδερφή του Βάσω
Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, έξω από το νοσοκομείο
Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, έξω από το νοσοκομείο
Κώστας Χάλκος
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Βαριά σιωπή, δάκρυα και πρόσωπα παγωμένα από το σοκ. Οι εικόνες έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς», όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποτυπώνουν το μέγεθος της οδύνης για τον ξαφνικό χαμό του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών ξαφνιάζοντας τους πάντες. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Ελπίς» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Λίγο αργότερα, έξω από το νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν σπαρακτικές στιγμές. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έφτασαν εκεί ήταν και η αδελφή του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, με την εικόνα της να αποτυπώνει τον ανείπωτο πόνο των ανθρώπων που καλούνται μέσα σε λίγες στιγμές να συνειδητοποιήσουν ότι ένας δικός τους άνθρωπος δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Η αδελφή του Μαρία εμφανίστηκε συντετριμμένη. Με την οδύνη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, έπιανε το κεφάλι της, σε μια αυθόρμητη κίνηση που μαρτυρούσε το σοκ και το βάρος της στιγμής για την απώλεια του αδελφού της.

Οι στιγμές έξω από το «Ελπίς» ήταν από εκείνες που δύσκολα περιγράφονται.

Πίσω από την είδηση του θανάτου ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους τραγουδιστές της χώρας βρισκόταν πλέον η προσωπική τραγωδία μιας οικογένειας που παρά τα όσα είχαν διαδραματιστεί, έχασε τον άνθρωπό της.

Λίγη ώρα αργότερα, στο νοσοκομείο έφτασε και η αδερφή του Βάσω και σε κλίμα πένθους αγκαλιάστηκε με την άλλη τους αδερφή τη Μαρία.

Παράλληλα, συγγενείς και φίλοι, βρίσκονται έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς» προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν την συνταρακτική απώλεια του τραγουδιστή.

Γιώργου Μαζωνάκη έξω από το νοσοκομείο
Γιώργου Μαζωνάκη έξω από το νοσοκομείο
Συγγενείς και φίλοι του Γι Γιώργου Μαζωνάκη έξω από το νοσοκομείο

Υπενθυμίζεται ότι οι στιγμές τόσο στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή, ήταν δραματικές.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Ελπίς», ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό.

Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.

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