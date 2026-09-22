Ηράκλειο: 14χρονος μαθητής ΑμεΑ κατάπιε κάλτσα κατά την μεταφορά του στο σχολείο χωρίς συνοδό – Η καταγγελία της μητέρας του

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης τη Δευτέρα (21.09.2026), όταν 14χρονος μαθητής ΑμεΑ κατάπιε την κάλτσα του κατά την μεταφορά του στο σχολείο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργείο. Η μητέρα του καταγγέλλει την μεταφορά του χωρίς συνοδό καθώς είχε ενημερώσει πως πρόκειται για έναν έφηβο με επιληψίες και τάση να καταπίνει αντικείμενα.

Όλα ξεκίνησαν από την προηγούμενη ημέρα, όταν η μητέρα του παιδιού που έχει βαριά αναπηρία, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μιλά ενημερώθηκε πως θα μεταφερθεί με σχολικό προς το ΕΕΚ Ηρακλείου χωρίς συνοδό. Αμέσως ενημέρωσε την οδηγό για την κατάσταση του παιδιού ΑμεΑ, τονίζοντας πως θέλει διαρκή επίβλεψη καθώς ενδέχεται να βάλει στο στόμα του αντικείμενα.

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Εν τέλει το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τον συνοδό και λίγες ώρες μετά δέχθηκε τηλεφώνημα από την οδηγό ότι δεν μπορεί να βρει την κάλτσα του παιδιού και υπάρχει υποψία πως την έχει καταπιεί.

Η μητέρα μετέφερε το παιδί της αμέσως στο ΠΑΓΝΗ με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πως βρίσκεται στο στομάχι του.

Το βράδυ της Δευτέρας, έκανε ανάρτηση στα social media γράφοντας πως η εγχείρηση ολοκληρώθηκε και όλα πήγαν καλά.

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«Όλα πήγαν καλά. Η κάλτσα αφαιρέθηκε από το στομάχι του παιδιού. Μπήκαμε στο χειρουργείο 9 το βράδυ. Διήρκησε περίπου μια ώρα. Ευχαριστώ όσους ενδιαφέρθηκαν, ρώτησαν, έτρεξαν, και βοήθησαν. Να είστε όλοι καλά, υγεία στα σπίτια σας», ανέφερε συγκεκριμένα.

Η μητέρα του καταγγέλλει το περιστατικό, τονίζοντας πως ένα παιδί με τέτοιου είδους αναπηρία δεν μπορεί να μετακινείται μόνο του χωρίς επίβλεψη.

Από την πλευρά του ΚΤΕΛ Ηρακλείου–Λασιθίου, η υπεύθυνη επικοινωνίας Ειρήνη Καραμπίνη ανέφερε ότι η συγκεκριμένη οδηγός ήταν συνεργαζόμενη με το ΚΤΕΛ και πως η εταιρεία χρησιμοποιεί συνεργάτες για την εκτέλεση των δρομολογίων.

Όπως σημείωσε, το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες, ωστόσο η διοίκηση αποφάσισε να διακόψει άμεσα τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη οδηγό.

Πληροφορίες από neakriti.gr