Κωνσταντία Δημογλίδου για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν αποκλείεται να εμπλέκεται ακόμα ένα άτομο στον θάνατό του

Στο ενδεχόμενο να εμπλέκεται ακόμα ένα άτομο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα σε ιατρείο στο Κολωνάκι αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε πως η αστυνομία κινήθηκε σχεδόν αυτοβούλως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και σημείωσε πως: «Ουσιαστικά φτάσαμε στο νοσοκομείο όταν ενημερωθήκαμε ότι μεταφέρθηκε από ιδιωτικό χώρο αυτός ο άνθρωπος, νεκρός. Γι’ αυτό ακριβώς και επενέβη αυτοεπάγγελτα η αστυνομία, για να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου σε ιδιωτικό χώρο. Είτε αυτός είναι ιατρείο, είτε είναι οικία, γίνεται σε κάθε περίπτωση»

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«Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν διαφορετικά αυτά που βρήκαν στην πορεία οι αστυνομικοί σε σχέση με αυτά που κατέθεταν αρχικά οι γιατροί στις ένορκες καταθέσεις τους, ως μάρτυρες το πρώτο εκείνο βράδυ», ανέφερε.

Στη συνέχεια, στην έρευνα εντάχθηκαν και στοιχεία από ψηφιακά πειστήρια: «Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών έδωσε δύο εκθέσεις στην ανάκριση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία με τα ψηφιακά πειστήρια».

Τόνισε πως οι καταθέσεις των εργαζομένων παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις: «Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους. Εννοώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης».

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Σύμφωνα με την ίδια, οι εργαζόμενοι αναμένεται να κληθούν και στο πλαίσιο της ανάκρισης, προκειμένου να δώσουν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που προστέθηκαν στην έρευνα κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. «Τα επιπλέον πρόσωπα προέκυψαν κατά την ανάκριση, όταν είχε ξεκινήσει ήδη η διαδικασία της ανάκρισης. Από εκεί και πέρα, καλούνται από τον ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τα δύο πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί, η κ. Δημογλίδου δήλωσε ότι η εμπλοκή τους είχε προκύψει από την αρχή για την Αστυνομία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο βαθμός ευθύνης του καθενός αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

«Για εμάς, η εμπλοκή ήταν ξεκάθαρη από την αρχή των δύο προσώπων που έχουν προφυλακιστεί. Θα δούμε σε τι βαθμό ο καθένας, αυτό θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, θα συμπληρώσουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία την έρευνα, ώστε να έχει πλήρη εικόνα ο ανακριτής», σημείωσε.

«Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε με την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων. Οποιοδήποτε δεδομένο προκύψει, θα πρέπει να δοθεί στην ανάκριση. Και της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου. Είναι πολύ σημαντικό. Για να δούμε τα στοιχεία, για να δούμε ποιος έστελνε τι, τι συνομιλίες υπήρχαν», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Σε αυτό το σημείο είπε: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου».

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε επίσης ότι στην Αστυνομία δεν είχε καταγραφεί επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο, ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό.

«Καμία καταγγελία δεν είχε γίνει στην Αστυνομία επισήμως για αυτό το ιατρείο. Ούτε πριν το περιστατικό, ούτε μετά το περιστατικό. Δεν έχει έρθει τουλάχιστον στην αστυνομία», ανέφερε.

Τέλος, αναφερόμενη στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σημείωσε ότι αυτές περιορίστηκαν στο ιατρείο και στις οικίες του Γιώργου Μαζωνάκη και των δύο κατηγορουμένων: «Οι έρευνες, οι δικές μας, περιορίστηκαν στο ιατρείο και στις οικίες και του θύματος και των δύο κατηγορούμενων, χωρίς βέβαια να υπάρχουν ιδιαίτερα ευρήματα που να βοηθήσουν την έρευνα. Δεν βρέθηκαν χρήματα, απ’ όσο γνωρίζω στα σπίτια, ούτε χρηματοκιβώτιο».