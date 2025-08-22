Γιώργος Μαζωνάκης: Περνά στην αντεπίθεση με μηνύσεις μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αποφασισμένος να βάλει τα πράγματα στη θέση τους το επόμενο διάστημα και για το λόγο αυτό φέρεται αποφασισμένος να καταθέσει μηνύσεις κατά μελών της οικογένειάς του. Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον δημοφιλή καλλιτέχνη δίνει το στίγμα των προθέσεων του πελάτη του. «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βλέπει πίσω από τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια στενών συγγενών του, με μοναδικό στόχο να μπλοκάρουν τις κινήσεις του. «Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα» είπε ο δικηγόρος του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Ο καλλιτέχνης είναι αποφασισμένος να καταθέσει μηνύσεις και να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης, όλους εκείνους που θεωρεί υπεύθυνους για τον εγκλεισμό του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης τονίζει από την πρώτη στιγμή ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για ενδεχόμενη δημόσια συνέντευξη του τραγουδιστή, ενώ σε ισχύ παραμένει η επαγγελματική συμφωνία του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για την ερχόμενη φθινοπωρινή σεζόν.

Η οικογένειά του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία τόνιζε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το εξιτήριο του, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Ένα 24ωρο μετά, ο τραγουδιστής ανέβασε βίντεο που τράβηξε μέσα από το Δρομοκαΐτειο. Ήταν 15 Αυγούστου, μια μέρα μετά τον εγκλεισμό του. «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού… Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα Ζω ακόμα» έγραψε στη λεζάντα.

Η μεγάλη ρήξη με την Βάσω Μαζωνάκη

Αιτία της μεγάλης ρήξης που οδήγησε τα δύο αδέρφια στα άκρα ήταν ένα ακίνητο στη Μύκονο, που εκμεταλλεύονταν τουριστικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστηρίζει ότι η αδερφή του Βάσω μετέφερε εν αγνοία του το σπίτι σε δική της εταιρεία, στην οποία ο τραγουδιστής έπαψε να είναι μέτοχος. Το έμαθε, όπως ανέφερε το περιβάλλον του καλλιτέχνη, μετά από έλεγχο στα οικονομικά.

Τα δύο αδέρφια είχαν τσακωθεί και στα μέσα της δεκαετίας του 2010 για θέμα οικονομικής φύσης, αλλά οι σχέσεις τους αποκαταστάθηκαν. Πλέον έχουν διακόψει κάθε επαφή και έχουν αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στους δικηγόρους τους.