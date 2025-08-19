Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Έφτασε στην Ευελπίδων ο 28χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 47χρονη

Λίγα λεπτά πριν τις 11:00 το πρωί της Τρίτης (19.08.2025) έφτασε στην Ευελπίδων ο 28χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι με θύμα την 47χρονη γυναίκα.

Μέχρι και χθες, όπου έγινε η φρικιαστική γυναικοκτονία στην είσοδο πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι, ο 28χρονος δήλωνε πως μαχαίρωσε 15 φορές και θανάσιμα την γυναίκα καθώς ήθελε να την εκδικηθεί.

«Είχα θυμώσει μαζί της, με κακολογούσε και με προσέβαλε στους φίλους μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα να με μπλοκάρουν. Ήθελα να την εκδικηθώ», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Δεν είναι γνωστή η στάση που θα κρατήσει ο 28χρονος μπροστά στον εισαγγελέα ούτε αν ζητήσει συγγνώμη για το στυγερό έγκλημα.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Το πρωί της Δευτέρας, άγνωστος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε πως ένας νεαρός άνδρας κυνηγούσε μία γυναίκα στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι και τη μαχαίρωνε.

Η γυναίκα εντοπίστηκε τελικά νεκρή μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας της ενώ από πάνω της και γεμάτος αίματα ήταν ο 28χρονος ο οποίος και συνελήφθη.

Ο θυμός του φαίνεται πως ήταν πολύ μεγάλος, καθώς την κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.

Δράστης και θύμα φαίνεται πως είχε γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο γιατί και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Τον Ιανουάριο είχαν έρθει σε ερωτική επαφή αλλά μετά φαίνεται πως τσακώθηκαν.

Τον Μάρτιο, η 47χρονη ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία καθώς ο 28χρονος την ενοχλούσε. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ του έκαναν σύσταση και στη συνέχεια τον άφησαν.

Λίγους μήνες μετά προχώρησε και στη στυγερή γυναικοκτονία.

Η προανάκριση για το έγκλημα διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.