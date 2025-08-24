Ελλάδα

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ποινική δίωξη στον 40χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση – Την Τρίτη η απολογία του

Ο 40χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας - Εισαγγελική παραγγελία για το μέλλον των 3 ανήλικων παιδιών του
Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας μετά την εμφάνισή του στον εισαγγελέα στον Βόλο
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας άσκησε ο εισαγγελέας στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, το μεσημέρι της Κυριακής (24.8.25).

Ο δράστης της γυναικοκτονίας, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου. Με σκυμμένο το κεφάλι, αμίλητος και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο, 200 μέτρα από το σπίτι όπου δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του, μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας που θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, την διάρκεια και την θεραπεία που τυχόν δέχθηκε.

Ελλάδα
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρετά τον πατέρα του, Λάμπρο Κωνσταντάρα – «Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου»
«Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην ανάρτησή του
Λάμπρος Κωνσταντάρας / Δημήτρης Κωνσταντάρας
Πνίγηκε τουρίστας σε πισίνα στη Μύκονο μετά από χρήση ναρκωτικών - Στο Κέντρο Υγείας ακόμα ένα άτομο
Ο ένας από τους δύο άνδρες ανασύρθηκε ζωντανός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Στο δωμάτιό τους βρέθηκαν ναρκωτικά
Πισίνα
Η στιγμή που ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο οδηγείται στον εισαγγελέα - Με σκυμμένο το κεφάλι και αλεξίσφαιρο γιλέκο
Στον 40χρονο αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί
Η στιγμή που ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας μεταφέρεται στον εισαγγελέα στον Βόλο
