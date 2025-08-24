Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον εισαγγελέα ο 40χρονος – Με σκυμμένο το κεφάλι και αλεξίσφαιρο γιλέκο

Με σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο οδηγήθηκε, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στον εισαγγελέα στις 11:30 το πρωί της Κυριακής (24.8.25).

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας, ο οποίος εμφανίζεται αμετανόητος για την πράξη του, δεν απάντησε στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων και παρέμεινε σιωπηλός με κατεβασμένο το κεφάλι.

Η μεταγωγή του στον Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο του Βόλου.

Στον 40χρονο αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εντόπισε ένας περίοικος να κοιμάται πίσω από θάμνους.

Άμεσα ενημέρωσε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις. Αφού αποκλείστηκε ο χώρος επενέβησαν αστυνομικοί και τον ακινητοποίησαν.

Ο 40χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση, ενώ ήταν εμφανώς καταβεβλημένος.

Το σημείο που εντοπίστηκε είναι πολύ κοντά στο σπίτι του, 200 μέτρα από το σπίτι όπου δολοφόνησε τη σύζυγό του.

Φώναζε ότι τον απατούσε και είπε «καλά της έκανα»!

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης κατά τη σύλληψή του φώναζε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη γυναίκα του γιατί τον απατούσε.

Μάλιστα, ο 40χρονος έλεγε ότι «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε» και ότι «δεν μετανιώνω για τίποτα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 40χρονος δεν φορούσε τα ρούχα με τα οποία διέφυγε από την πολυκατοικία μετά τις θανάσιμες μαχαιριές στη γυναίκα του. Είχε φροντίσει να αλλάξει, σε μία προσπάθεια να διαφύγει της σύλληψης.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου είχαν ενισχυθεί οι αστυνομικές δυνάμεις έξω από το σπίτι της οικογένειας αφού εκεί παραμένουν τα 4 παιδιά.

Στις Αρχές υπήρχε πάντα το ενδεχόμενο ο 40χρονος να ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του και ίσως για αυτό να κρυβόταν σε κοντινή απόσταση.

Πάντως, οι φόβοι που είχαν εκφραστεί ο συζυγοκτόνος να έβαζε τέλος στη ζωή του δεν επιβεβαιώθηκαν.

Είχε εμμονή με τη γυναίκα του

Σύμφωνα με όσα όσα κατέθεσαν τα παιδιά στην αστυνομία, ο πατέρας τους είχε πρόβλημα με τα ναρκωτικά και το τελευταίο διάστημα είχε εμμονή με τη μητέρα τους ότι αυτή διατηρούσε σχέση με τρίτο πρόσωπο.

Αυτό φαίνεται να ήταν η αφορμή και της έναρξης του έντονου καυγά που κατέληξε στην άγρια δολοφονία. Όπως είπαν τα παιδιά όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας τους είδε την μητέρα τους να κρατά το κινητό τηλέφωνο.

Αυτός θεώρησε ότι έστελνε μήνυμα σε κάποιον και προσπάθησε να της το αρπάξει.

Όπως είπαν τα παιδιά η οικογένεια είχε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο, λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Έτσι ξεκίνησε ο άγριος καυγάς με την 36χρονη γυναίκα να προσπαθεί να ξεφύγει και αιμόφυρτη έφτασε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας όπου εκεί δέχθηκε τα τελικά χτυπήματα του δράστη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.