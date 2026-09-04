Ηγουμενίτσα: Βίντεο ντοκουμέντα με τη στιγμή της παράσυρσης της 24χρονης από τον σύντροφό της – Στη φυλακή ο 29χρονος

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 29χρονος που τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου 2026 παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με το αυτοκίνητό του την 24χρονη σύντροφό του στην Ηγουμενίτσα.

Η άτυχη κοπέλα νοσηλεύεται σε σταθερά σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά την παράσυρση από τον σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα.

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Σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του ΚΟΚ.

Όπως αποκαλύπτεται και από τα βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr όλα ξεκίνησαν περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα στο κέντρο της Ηγουμενίτσας.

Το ζευγάρι είχε συναντηθεί σε μπαρ της πόλης. Αφού αποχώρησαν απο το μπαρ ξεκίνησε μεταξύ τους μία έντονη λογομαχία. Μετά απο λίγο ο 29χρονος οδηγός μπαίνει στο όχημα του, όπως φαίνεται και στο βίντεο του newsit.gr. Η κοπέλα στάθηκε μπροστά από το όχημα για να εμποδίσει την απομάκρυνσή του.

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Ο 29χρονος έβαλε μπροστά τη μηχανή και την απώθησε με χαμηλή ταχύτητα, ενώ εκείνη ανέβηκε στο καπό. Ο οδηγός σταμάτησε για λίγο, κατέβηκε, απομάκρυνε την κοπέλα και ξαναμπήκε στο αμάξι. Πριν προλάβει να ξεκινήσει, η 24χρονη ανέβηκε ξανά στο καπό. Ο 29χρονος ανέπτυξε ταχύτητα. Διένυσε μια απόσταση κάποιων μέτρων με την κοπέλα πάνω στο καπό, μέχρι που το όχημα ακινητοποιήθηκε και η 24χρονη έπεσε βίαια στο οδόστρωμα, χάνοντας τις αισθήσεις της.

Σε αλκοτέστ που διενεργήθηκε στον 29χρονο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, με ενδείξεις 0,62 mg/l και 0,64 mg/l.

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 24χρονη διακομίσθηκε αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, στη συνέχεια στο Γ.Ν. Φιλιατών και ακολούθως στη ΜΕΘ Ιωαννίνων όπου νοσηλευέται μέχρι σήμερα σε κωματώδη κατάσταση.