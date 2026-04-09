Ηλεία: Ο σύντροφος της μητέρας έκαιγε με τσιγάρα και δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος – Προφυλακίστηκαν και οι δύο

Το βρέφος βρέθηκε με μώλωπες, δαγκωματιές και δεκάδες σημάδια από καψίματα - Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε η μητέρα του 10 μηνών βρέφους το οποίο βρέθηκε με κατάγματα, δαγκωματιές και καψίματα στο κορμάκι του, με αποτέλεσμα οι γιατροί του νοσοκομείου Ηλείας να ειδοποιήσουν αμέσως τις αρχές για την κακοποίησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, τόσο η μητέρα του βρέφους όσο και ο σύντροφός της, βρέθηκαν σήμερα (09.04.2026) ενώπιων Ανακρίτριας Ηλείας μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος για την κακοποίηση. Αφού απολογήθηκαν, κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού και της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατριός φέρεται να ομολόγησε πως εκείνος δάγκωνε και έκαιγε το δέρμα του βρέφους με τσιγάρα όταν νεύριαζε η έπινε αλκοόλ.

Η νεαρή κοπέλα ωστόσο κατηγορείται πως δεν προστάτευσε το παιδί της το οποίο συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται πως το μωρό οδηγήθηκε από την μητέρα του στο νοσοκομείο της Ηλείας έχοντας δεκάδες μώλωπες και τραύματα στο κορμί του. Όταν η μητέρα κατάλαβε ότι οι γιατροί θα καλέσουν την αστυνομία, άρπαξε το μωρό και τράπηκε σε φυγή.

Λίγες ημέρες μετά, η αστυνομία εντόπισε την μητέρα και έτσι το μωρό επέστρεψε στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην κατάθεση που έδωσε στις αρχές, υποστήριξε πως τα σημάδια προκλήθηκαν μετά από παιχνίδι με τα ξαδέλφια του μωρού, χωρίς να κάνει αναφορά για τον σύντροφό της.

Τόσο η μητέρα όσο και ο πατριός του βρέφους, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή μιας και δεν έπεισαν τις αρχές για την μη εμπλοκή τους στην κακοποίηση.

Ελλάδα
