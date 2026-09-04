Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία παραμένουν στο επίκεντρο της έξαρσης – «Ιδιαίτερη προσοχή μέχρι τέλος Σεπτέμβρη», λέει η Παγώνη

Τον κώδωνα του κινδύνου για ακόμα μία φορά έκρουσε σήμερα (04.09.2026) η Ματίνα Παγώνη, σχετικά με την έξαρση του κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Αν και ο ΕΟΔΥ αναφέρει πως τα κρούσματα φέτος έχουν φτάσει τα 290, η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου εξηγεί πως είναι αρκετά παραπάνω καθώς οι ασυμπτωματικοί δεν δηλώνονται.

Μιλώντας στο MEGA, η Ματίνα Παγώνη εξήγησε πως οι «κόκκινες» περιοχές παραμένουν Αττική και Θεσσαλία, τονίζοντας μάλιστα πως οι ειδικοί δεν περίμεναν έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην πρωτεύουσα.

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Εξήγησε πως από τα 290 κρούσματα, τα 199 προβληματίζουν τις αρχές καθώς οι ασθενείς έχουν εμφανίσει εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση).

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ τα 58 από τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Την ίδια χρονική περίοδο έφυγαν από τη ζωή και 5 συνάνθρωποι μας.

Η Ματίνα Παγώνη εξήγησε μάλιστα πως ανάμεσα στα κρούσματα ήταν και ένα παιδί 13 χρόνων, το οποίο όμως είναι καλά στην υγεία του.

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Συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή μέχρι τουλάχιστον το τέλος του Σεπτεμβρίου καθώς η έξαρση του ιού δεν έχει υποχωρήσει ακόμα.

«Δεν είχαμε χειμώνα βαρύ, είχαμε πάρα πολλές βροχές, πλημμύρες. Όλα αυτά ευνόησαν τα κουνούπια. Δεν είναι όλα τα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό. Είναι αυτά που είναι μολυσμένα από τα άγρια ​​πτηνά», συμπλήρωσε.

«Θεωρώ ότι από δω και πέρα ​​μέχρι τέλος Σεπτέμβρη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πιστεύουμε την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα», κατέληξε υπενθυμίζοντας πως ειδικά που οι πολίτες κυκλοφορούν τις βραδινές ώρες, θα πρέπει να χρησιμοποιούν αντικουνουπικά ή μακριά ρούχα.

Τέλος, η κυρία Παγώνη προειδοποίησε ότι όσοι έχουν κάποια συμπτώματα όπως πυρετός πάνω από δύο 24ωρα, συμπτώματα ζάλης, καταβολής και μυαλγίες και περιλαμβάνονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους και να πάνε στο Κέντρο Υγείας ή στο νοσοκομείο ώστε να αντιμετωπιστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται το περιστατικό.