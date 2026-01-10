Ελλάδα

Καιρός – Αλεξανδρούπολη: Ανεμοστρόβιλος έβγαλε βάρκες στη στεριά και ριπές ανέμου 150 χιλιομέτρων άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής

Δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν, αναποδογύρισαν δίκυκλα, μέχρι και επαγγελματικά ψυγεία παρασύρθηκαν έξω από καταστήματα
Σφοδρή κακοκαιρία στην Αλεξανδρούπολη
πηγή φωτογραφίας Weather News Greece (Facebook)

Σφοδρή κακοκαιρία «χτύπησε» την Αλεξανδρούπολη το Σάββατο (10.01.2026). Ένας ανεμοστρόβιλος και θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, μέσα σε λίγη ώρα.

Η Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με σφοδρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στην πόλη.

Δέντρα ξεριζώθηκαν, βαριά αντικείμενα παρασύρθηκαν και εξοπλισμός καταστημάτων ανατράπηκε από τη δύναμη του ανέμου.

Ισχυρή καταιγίδα διάρκειας περίπου 15 λεπτών σάρωσε την περιοχή, με ριπές ανέμου που έφτασαν έως και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από την ορμή του αέρα, πέφτοντας πάνω σε πεζοδρόμια και δρόμους, ενώ οι άνεμοι παρέσυραν και αναποδογύρισαν δίκυκλα, μέχρι και επαγγελματικά ψυγεία έξω από καταστήματα.

Δεκάδες κάδοι απορριμμάτων αναποδογύρισαν και παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, σκορπίζοντας σκουπίδια στους δρόμους, με τα κύματα που δημιούργησαν οι δυνατοί άνεμοι να βγάζουν τις βάρκες στη στεριά:

 

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν πως οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως και 40 χιλιόμετρα την ώρα, μέχρι το πρωί της Κυριακής (11.01.2026).

Ελλάδα
