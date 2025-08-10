Ελλάδα

Καιρός: Άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία στους 41°C μέχρι την Τρίτη – Εξασθένηση των βοριάδων από την Πέμπτη

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν στα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στο στενό του Καφηρέα – ανάμεσα στην Εύβοια και την Άνδρο – καταγράφηκαν το πρωί ριπές έως και 9 μποφόρ
Κύματα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι και τις επόμενες μέρες, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, οι βοριάδες δεν πρόκειται να κοπάσουν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, ενώ αισθητή μείωση των ανέμων θα σημειωθεί από την Πέμπτη.

Μέχρι τότε ο καιρός θα χαρακτηρίζεται Hot – Dry – Windy, ανεβάζοντας σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Μάλιστα, μέχρι την Τετάρτη ο κίνδυνος πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, σήμερα Κυριακή η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν σε όλη τη χώρα, ωστόσο οι άνεμοι στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο για πυρκαγιές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν στα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στο στενό του Καφηρέα – ανάμεσα στην Εύβοια και την Άνδρο – καταγράφηκαν το πρωί ριπές έως και 9 μποφόρ. 

Οι θυελλώδεις άνεμοι θα επηρεάζουν κυρίως το κεντρικό Αιγαίο, την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Στον αντίποδα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, έως 5 μποφόρ από βορειοανατολικές διευθύνσεις.

Δείτε την πορεία του καιρού μέσα από την εφαρμογή του Windy:

 

Όσον αφορά τις επόμενες ημέρες, οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα επιμείνουν έως και την Τρίτη, με την ένταση να φτάνει τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη δυτική Ελλάδα τη Δευτέρα θα ανέβει περαιτέρω, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.

Από την Πέμπτη, αναμένεται εξασθένηση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας, με την Αθήνα να κυμαίνεται στους 33-34 βαθμούς και τον καιρό να γίνεται πιο δροσερός για τον Δεκαπενταύγουστο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο απολογισμός της φωτιάς στην Κερατέα: Τεράστια καταστροφή αλλά χωρίς καμένα δάση – Νέα δορυφορική εικόνα
Η πυρκαγιά προκάλεσε έναν θάνατο και μεγάλες ζημιές σε σπίτια και περιουσίες – Σώθηκε ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών
Η καταστροφή στην Κερατέα μετά τη φωτιά 2
Newsit logo
Newsit logo