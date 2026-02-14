Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Ο καιρός θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (14/02/2026) και μέχρι το απόγευμα της Κυριακής με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η χώρα θα «πνιγεί» από την αφρικανική σκόνη.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο καιρός θα παρουσιάσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Να σημειωθεί ότι έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενώ συστάσεις προς τους πολίτες έχει εκδώσει η Πολιτική Προστασία.

Πιο συγκεκριμένα:

α.στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β.στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ.στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Επίσης, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Σημειώνεται πως οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Live η πορεία του καιρού

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή (15/02/2026)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και βαθμιαία την κεντρική Μακεδονία θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ κατά τόπους θα ενταθούν. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα από το βράδυ στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και από τη νύχτα στην Ήπειρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 6 με 7 και από το βράδυ στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά 5 με 6 ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 6 με 7 μποφόρ με τάση περαιτέρω ενίσχυσης από αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του meteo

Την Κυριακή 15/02/2026 αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα του Αιγαίου. Σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης αναμένεται σε μεγάλο μέρος της χώρας με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στα νότια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7-8 μποφόρ με ριπές που θα ξεπεράσουν κατά τόπους τα 90-100 χλμ/ώρα. Σημειώνεται ότι οι ριπές του ανέμου αναμένεται να ισχυρές ακόμα και στη στεριά με έμφαση στη Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου.

Στο νομό Αττικής αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ωστόσο τις πρωινές ώρες οι ριπές του ανέμου κατά τόπους θα φτάνουν τα 50-60 χλμ/ώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες με σταδιακή βελτίωση μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.