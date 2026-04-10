Καιρός: Με κρύο, συννεφιά, βροχή και χιόνια στα ορεινά η Ανάσταση – Λιακάδα την Κυριακή του Πάσχα

Με άστατο καιρό θα κυλήσει το Μεγάλο Σάββατο, καθώς ο καιρός φαίνεται πως θα παίξει… παιχνίδια λίγο πριν την Ανάσταση, με βροχές, καταιγίδες και αρκετές νεφώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται το Μεγάλο Σάββατο, στα βόρεια και ανατολικά, με την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη αλλά και περιοχές της δυτικής Μακεδονίας να βρίσκονται στο επίκεντρο της αστάθειας.

Από το μεσημέρι και μετά, το σκηνικό του καιρού θα επηρεάσει και άλλες περιοχές, καθώς τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώσουν, ενώ ακόμη και στην Κρήτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές καταιγίδες.

Λίγα χιόνια αναμένονται και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη νότα στο πασχαλινό σκηνικό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία όμως, την ώρα της Ανάστασης δεν αναμένονται βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές από 15 έως 18 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 19 με 20 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση για το Μεγάλο Σάββατο

Αττική

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κατά τόπους, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων καταιγίδων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους – νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή καταιγίδες, αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από αργά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση στη Θράκη και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα κυμανθεί από 4 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από 6 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα καταστεί γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα νότια έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Στις Κυκλάδες προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, που κατά τόπους θα αυξηθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στα ορεινά.

Οι άνεμοι στις Κυκλάδες θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 με 18 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βελτίωση από αργά το απόγευμα και γενικά αίθριο καιρό στη συνέχεια.

Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή του Πάσχα

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα και από τα δυτικά βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.