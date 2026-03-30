Καιρός: Πότε φτάνει η κακοκαιρία «Erminio» που έχει σημάνει συναγερμό στους μετεωρολόγους – Και η Αττική στις περιοχές που θα «χτυπήσει»

Πρωταπριλιάτικο αστείο θα θυμίζει σύντομα ο καιρός, αφού από τις ηλιόλουστες μέρες, θα επιτρέψουμε ξαφνικά στον… χειμώνα με αέρα και βροχή. Πολλή βροχή σύμφωνα με τους μετεωρολόγους…

Το σύστημα αυτό του καιρού, που οι Ιταλοί γείτονες το ονόμασαν «Erminio», κινείται νοτιοανατολικά και προβλέπεται να «χτυπήσει» την Ελλάδα την Τετάρτη (1/4/26) και την Πέμπτη (2/4/26) φέρνοντας μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στον παρακάτω χάρτη του Meteo, παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός για το διάστημα 15:00 – 18:00 της Τρίτης 31 Μαρτίου 2026. Ξεχωρίζει το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο τη Νότια Ιταλία που αναμένεται να προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας.

Και δεύτερο χαμηλό βαρομετρικό την Τετάρτη από τη Λιβύη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Τετάρτη (1/4/26) από το καιρικό σύστημα «Erminio» δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά. Μαζί του, φέρνει στη χώρα μας ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις παρακάτω περιοχές:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (2/4/26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

«Η πιθανή αλληλεπίδραση δύο βαρομετρικών χαμηλών, καθιστά την κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς πιο απρόβλεπτη» γράφει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος:

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας, μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη (31/3/26) από την ΕΜΥ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους προβλέπονται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωσεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.