Καιρός: Σε «Red Code» μέχρι την Κυριακή η Κρήτη – Βροχές σε όλη την Αττική, θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ

Στις αρχές της έντονης κακοκαιρίας που θα χτυπήσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, βρίσκονται ήδη πολλές περιοχές της Αττικής καθώς και η Κρήτη η οποία θα αποτελέσει το επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων και τίθεται σε «Red Code» από σήμερα (30/9/2026) μέχρι και την Κυριακή (4/10/2026).

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα αποτελέσουν οι έντονες βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι που μάλιστα στα νοτιοανατολικά της χώρας θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ. Τοπικές βροχές βροχές σημειώνονται σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ στη Βόρεια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες.

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Μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου και πλέον προειδοποιεί ότι:

Από απόψε το βράδυ έως το πρωί της Κυριακής θα εκδηλώνονται στην Κρήτη , κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές της, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών.

, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές της, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές. Προβλέπονται Στα ανατολικά και νότια θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι. Εκτιμάται ότι σήμερα και αύριο η έντασή τους στα πελάγη θα φτάσει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Σε ποιες περιοχές «χτυπάνε» οι βροχές

Σύμφωνα με το Meteo.gr, την Τετάρτη 30/09 θα σημειωθούν βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ στη Βόρεια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες.

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Την Πέμπτη 01/10, αναμένονται τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και στην Εύβοια, ενώ καταιγίδες κατά τόπους έντονες αναμένονται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Να επισημανθεί ότι στην Κρήτη, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα έχουν διάρκεια.

Δείτε την πορεία του καιρού στην εφαρμογή Windy:

Σε κατάσταση Red Code η Κρήτη – Μεγάλος κίνδυνος πλημμύρων

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη 30-09-2026 ως και την Κυριακή 04-10-2026, την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, προβλέπεται να είναι υψηλός στην εν λόγω περιοχή.

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

(κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026). Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).