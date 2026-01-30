Καιρός: Σε επίπεδα συναγερμού η στάθμη του νερού στον Αλφειό και φόβος για την κακοκαιρία που έρχεται

«Οι βροχές του Σαββατοκύριακου, θα επιδεινώσουν την κατάσταση» λένε κάτοικοι στην Ηλεία για τη στάθμη του νερού που έχει ανέβει πολύ μέσα σε λίγες ώρες, στον Αλφειό ποταμό.

Σύμφωνα με το ilialive στον Αλφειό καταγράφονται πλημμύρες πίσω από τα αναχώματα στα Καλυβάκια, αλλά και στην περιοχή κάτω από το φράγμα.

Ήδη από την Πέμπτη (29/1/26) υπήρχαν προβλήματα στην περιοχή της Παπαδούς με το ποτάμι να μπαίνει σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Όμως τη νύχτα ο Αλφειός κατέβασε πολύ νερό από την Αρκαδία όπου πηγάζει.

Όπως ανέφεραν αγρότες στην περιοχή Μακρισίων – Καλυβακίων, ο ποταμός το πρωί ήταν σχετικά χαμηλά και μέσα σε λίγες ώρες η στάθμη του ανέβηκε κατά πολύ με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις πίσω από τα αναχώματα στα Καλυβάκια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, εκτός από τις καλλιέργειες που βρίσκονται εντός της όχθης, να βρεθούν πορτοκαλεώνες και σταφίδες κάτω από το νερό, πίσω από το όριο του δρόμου.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στο φράγμα καθώς τα φερτά υλικά εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού, ενώ οι υπερχειλιστές αποτελούν μια διέξοδο.

Σύμφωνα με το ilialive, το πιο ανησυχητικό είναι ότι ο Αλφειός πλημμύρισε και κάτω από το φράγμα. Από τη μια ο μεγάλος όγκος του νερού και από την άλλη ο κόντρα καιρός στις εκβολές να «φρενάρει» το ρυθμό διαφυγής στη θάλασσα, οδήγησε στο να ανέβει η στάθμη του ποταμού, από την Αλφειούσα και προς τις εκβολές.

Τόσο η Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Ηλείας όσο και του δήμου Πύργου, βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φαινομένων, παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται. Αν επιβεβαιωθούν οι προγνώσεις του καιρού για το Σαββατοκύριακο, τότε η κατάσταση μπορεί να γίνει δύσκολη…