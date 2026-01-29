Καιρός: Σε πορτοκαλί συναγερμό για την επιδείνωση με καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους – Βροχές το μεσημέρι στην Αττική

Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, καθώς η κακοκαιρία με το όνομα «Kristin» θα κάνει την εμφάνισή της φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η επιδείνωση του καιρού με τις βροχές και τις καταιγίδες θα ξεκινήσει από τις δυτικές περιοχές και θα επεκταθεί σταδιακά προς την ανατολική Ελλάδα έως και την Παρασκευή, φέρνοντας έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι, καθώς και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. Για τον λόγο αυτό, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, ενώ η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες για τις επόμενες ώρες.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου

Η ΕΜΥ μάλιστα αργά το βράδυ της Τετάρτης (28.01.2026) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με την πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες νερού να παραμένει.

Σύμφωνα με αυτό πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται την Πέμπτη (29.01.2026) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Για σήμερα Πέμπτη (29-01-26)

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Καταιγίδες και μποφόρ

Από την άλλη σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από το meteo.gr σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται βροχές, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά και στη Θράκη. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης στα νότια θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 14, στη Θεσσαλία από 6 έως 15, στην Ήπειρο από 6 έως 12, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 11 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 16, στις Κυκλάδες από 14 έως 19, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 και στην Κρήτη από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 (πρόσκαιρα 8) μποφόρ. Από τις πρώτες βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς 3 έως 5 μποφόρ στο Βόρειο και 5 έως 7 (πρόσκαιρα 8) μποφόρ στο υπόλοιπο Αιγαίο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (30-01-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές έως νωρίς το πρωί με βαθμιαία εξασθένηση και εκ νέου ενίσχυση των φαινομένων στα νότια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (31.01.2026)

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν έως τις πρωινές ώρες να είναι έντονα, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή (01.02.2026)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα (02.02.2026)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.