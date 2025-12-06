Καιρός σήμερα: Έντονα φαινόμενα από την κακοκαιρία Byron κυρίως σε Μακεδονία και Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι – Σταδιακή βελτίωση

Κυρίως μέχρι το μεσημέρι θα μας επηρεάσει και σήμερα Σάββατο (6/12/2025) η κακοκαιρία Byron σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται κυρίως μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία θα συνεχίσει αφού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής) και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία -Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα και την Χαλκιδική) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στη Θράκη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Άστατος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από ν. Σάμο και νοτιότερα μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.