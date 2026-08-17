Καιρός σήμερα: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και καταιγίδες

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 17.08.2026, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει για αρκετές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Ωστόσο, η πρόγνωση της ΕΜΥ δείχνει ότι ο καιρός θα αλλάξει πρόσκαιρα κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις, ενώ κυρίως στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

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Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι, με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Πιο δυνατοί θα είναι πρόσκαιρα οι άνεμοι στα Δωδεκάνησα, όπου τις πρωινές ώρες αναμένεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά, πάντως, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς.

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Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.