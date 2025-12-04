Kακοκαιρία Byron: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Αττική, ποτάμια οι δρόμοι

Η κακοκαιρία Byron δείχνει το «δόντια» της και στην Αττική καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες χτυπούν το λεκανοπέδιο με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι της πρωτεύουσας να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ η κίνηση είναι έντονη στους κεντρικούς δρόμους. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες και βίντεο από την κακοκαιρία στο info@newsit.gr.
Προβλήματα στην ηλέκτροδότηση αντιμετωπίζει αυτή την ώρα ο Άγιος Δημήτριος στην Αττική
Προς τα βόρεια κινούνται οι πυρήνες των καταιγίδων που υπάρχουν στα νότια τμήματα της Πελοπόννήσου και το Αιγαίο.
Περί τις 2 τα ξημερώματα μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων περνά νότια της Αττικής και Κυκλάδων.
Στη Νότια Κρήτη ιδιαίτερα ισχυρές οι καταιγίδες με τα νεότερα προγνωστικά.
Σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων οι καταιγίδες
Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, διεκόπη και πάλι η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.
Παράλληλα παραμένει κλειστή στην περιοχή της Μάνδρας, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, συνεχίζει να ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας, λόγω υπερχείλισης ρέματος, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.
Τέλος, στα Σπάτα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία Byron στη Χαλκίδα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών ο δρόμος στο Πάρκο Λαού έχει μετατραπεί σε απέραντη λίμνη. Οπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο ο δρόμος έχει πλημμύρισε ενώ τα βούλωσαν και οι αποχετεύσεις.
Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία αυτή την ώρα στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου στην Εύβοια.
Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο evima.gr εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312: «Είμαστε όλη νύχτα επιφυλακή με περιπολίες σε όλα τα ποτάμια του Αλιβερίου σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο κ. Στρουμπούλη και τον κ. Δημά.
Πριν λίγο μας ενημέρωσε ο κ. Στρουμπούλης να πάμε στο γεφυράκι στο Ρίφι να το κλείσουμε γιατί το ποτάμι στην είσοδο του Αλιβερίου κατεβάζει πολύ νερό»
Σε ισχύ είναι εκτροπή των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και Ανθέων στη Γλυφάδα στο ρεύμα προς Αθήνα μέχρι την οδό Παπανδρέου λόγω συσσώρευσης υδάτων.
Η κακοκαιρία BYRON κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της στη Χαλκιδική, καθώς από το απόγευμα της Πέμπτης ξεκίνησαν έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις της ΕΜΥ και την αυξημένη ετοιμότητα των τοπικών αρχών.
Οι πρώτες καταιγίδες έχουν ήδη δημιουργήσει παγίδες στους επαρχιακούς δρόμους, με πολλές λακούβες να γεμίζουν νερό, δυσκολεύοντας την οδήγηση και αυξάνοντας τον κίνδυνο ολισθηρότητας.
Η Τροχαία απευθύνει ισχυρή σύσταση προσοχής τόσο στο επαρχιακό δίκτυο όσο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, όπου η ορατότητα μειώνεται κατά διαστήματα.
Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους της Μαγνησίας, Λάρισας, Σποράδων, Εύβοιας, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Δωδεκανήσων, Κρήτης και Κυκλάδων προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
Ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας και Σποράδων, το 112 προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο, στις Π.Ε Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ, ενώ στην Κρήτη, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι.
Νέο σφυροκόπημα άρχισε να δέχεται η Αττική λίγο πριν τις δέκα το βράδυ. Μετά από «νηνεμία» που διήρκεσε μία περίπου ώρα, οι ουρανοί άνοιξαν ξανά, με τους δρόμους να μετατρέπονται εκ νέου σε ποτάμια.
Χαρακτηριστικές οι εικόνες από τη λεωφόρο Ηρακλείου, όπου συσσωρεύονται μεγάλοι όγκοι νερού, δυσκολεύοντας οδηγούς και, ιδιαίτερα, τους αναβάτες μοτοσικλετών - διανομείς.
Η βροχή συνεχίζεται ακατάπαυστα, ενώ ηχούν βροντές και «πέφτουν» κεραυνοί κάθε λίγα δευτερόλεπτα.
Η Τροχαία αναφέρει ότι στις 22:15 παραμένουν σε ισχύ οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:
1) Ε.Ο Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρεύματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.
2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρεύματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας
3) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.
4) Λεωφόρος Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως την οδό Α Παπανδρέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ υπάρχουν στο μήκος της Αμφιθέας στο ύψος του παλαιού Φαλήρου και οχήματα τησ Πυροσβεστικής
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν από την κακοκαιρία να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως όσους απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας κλπ) να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.
Γενικότερα, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.
Η Τροχαία αναφέρει ότι στις 20.30 το βράδυ παραμένουν σε ισχύ οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:
1) Ε.Ο Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρεύματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.
2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρεύματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας
3) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στην περιοχή των Σπάτων.
«Δεν ελήφθη κανένα μέτρο»
Ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας της κακοκαιρίας.
Συγκεκριμένα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην Περιφέρεια Αττικής, δεν θα λειτουργήσουν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, η Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.
Αντιμέτωπη με ένα καιρικό... «μπλακ άουτ» είναι η Ερμού, και άλλοι δρόμοι του κέντρου, καθώς λόγω της νεροποντής πολλά καταστήματα βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Στην περιοχή ηχούν συναγερμοί, ενώ εργαζόμενοι προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση.
Τουλάχιστον 60 κλήσεις έχει δεχτεί η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, 17 για κοπές δέντρων και 5 για μεταφορά ατόμων σε ασφαλές σημείο.
Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αττικής, προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα, κατά διαστήματα, μέχρι αύριο το μεσημέρι στην περιοχή και καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουν προσοχή στους υπόγειους χώρους.
Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει:
«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πειραιώς, στην Ποσειδώνος και στη Βουλιαγμένης.
- Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντούρκο έως το ύψος της Μαυρολίμνης,
- Οδός Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας μέχρι τη Λ. Πετρου Ράλλη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα,
- Λ. Ποσειδώνος, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος της συμβολής της με τη Λ. Καλαμακίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά,
- Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,
- Λ. Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως την οδό Α. Παπανδρέου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Έντονα προβλήματα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής η κακοκαιρία «BYRON», που πλήττει από τις απογευματινές ώρες και την Αττική.
Ισχυρές βροχοπτώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το απόγευμα στην Αττική από τα δυτικά και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Δ. Αττική όπου λόγω υπερχείλισης ρέματος διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε λόγω υπερχείλισης ρέματος και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.
Σε ποτάμια, όμως, μετατράπηκαν και οι δρόμοι της Αθήνας, όπου σύμφωνα με την Αστυνομία διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.
Επιπλέον, λόγω συσσώρευσης υδάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καλαμακίου.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 40 κλήσεις εκ των οποίων 4 αφορούν απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά σε ασφαλή σημεία από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Επίσης, περισσότερες από 30 κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων και 3 για κοπές δέντρων, ενώ, όπως αναφέρεται από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αναμένεται να αυξηθούν.
Τα περισσότερα προβλήματα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται σε Νότια Προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.
Μαίνεται το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας Byron στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με πολλές περιοχές του κέντρου να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα
Στο κόκκινο βρίσκεται ο Κηφισός και οι κεντρικές οδικές αρτηρίες στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας ενώ μεγάλα προβλήματα έχει και η Αττική Οδός. Δείτε χάρτη με την κίνηση
Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμενης στο ύψος της Γλυφάδας προς Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Ανθέων λόγω συσσώρευσης υδάτων
Δραματικές εικόνες στην Σκάλα Λακωνίας καθώς την τελευταία στιγμή τρία άτομα σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό και απεγκλωβίστηκαν απο το όχημα που επέβαιναν καθώς κατακλύστηκε απο νερά
Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την κακοκαιρία Byron ειναι ο Πειραιάς, τα δυτικά αλλά και το κέντρο της Αττικής
Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στη διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας Byron που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, ζητήθηκε από τον κ. Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.
Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.
Ειδικότερα, στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:
• Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
• Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.
• Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.
• Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Υπερχείλιση ρέματος στη Μάνδρα
Λόγω υπερχείλισης ρέματος, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή της Μάνδρας.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, σύμφωνα με τη γενική απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε όλη την Αττική λόγω της
κακοκαιρίας Byron.
Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους και με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών για την ίδια ημέρα.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης αναφέρει: «Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών για αυτή την αναγκαστική απόφαση, ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, η ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των γονέων αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη και απόλυτη προτεραιότητά μας. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε το κλείσιμο των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών γιατην αυριανή ημέρα».
Ύστερα από απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου.
Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.
Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε 24ωρη επιφυλακή, με την Πολιτική Προστασία και τις αρμόδιες υπηρεσίες (Καθαριότητα, Πράσινο, Τεχνικές Υπηρεσίες, Δημοτική Αστυνομία) να παραμένουν σε ετοιμότητα για να επέμβουν όπου χρειαστεί.
Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να μη σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών.
Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων έχει δημιουργήσει η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Αττική. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω συσσώρευσης υδάτων διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.
Παράλληλα, λόγω υπερχείλισης ρέματος, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου- Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.
20 και κλήσεις για άντληση υδάτων Στην περιοχή της Αττικής ιδιαίτερα προβλήματα στον Πειραιά στο Χαϊδάρι. 3 Κλήσεις για κοπές δέντρων Και τέσσερις κλήσεις για άτομα που έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητα τους στην περιοχή του Ασπροπύργου λόγω συσσώρευσης υδάτων
ΛOΓΩ ΣYΣΣΩPEYΣHΣ YΔATΩN H KYKΛOΦOPIA TΩN OXHMATΩN ΔIEΞAΓETAI MONO AΠO THN APIΣTEPH ΛΩPIΔA KYKΛOΦOPIAΣ ΣTH Λ. ΠOΣEIΔΩNOΣ ΣTO YΨOΣ THΣ ΣYMBOΛHΣ THΣ ME TH Λ.KAΛAMAKIOY, PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ ΠEIPAIA.
Έκλεισε η Χαμοστέρνας από Πειραιώς έως Πέτρου Ράλλη λόγω της βροχής
Η κακοκαιρία Byron χτυπάει και την Αττική με έντονες βροχές και καταιγίδες στο λεκανοπέδιο