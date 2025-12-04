Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Κλειστές την Παρασκευή (5/12/25) οι εκπαιδευτικές δομές και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Αναλυτικά οι σχολές και οι σταθμοί που δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Παιδικός σταθμός
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Με την κακοκαιρία Byron να χτυπάει την Αττική, ανακοινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/12/25) η αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί στην Περιφέρεια Αττικής, δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή (5/12/25) οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, η Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της κακοκαιρίας, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Αττικής ενώ σε όλη τη χώρα, όσα σχολεία μείνουν κλειστά, θα γίνει τηλεκπαίδευση.

Ελλάδα
