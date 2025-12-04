Κακοκαιρία Byron: Κλειστές την Παρασκευή (5/12/25) οι εκπαιδευτικές δομές και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Με την κακοκαιρία Byron να χτυπάει την Αττική, ανακοινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/12/25) η αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί στην Περιφέρεια Αττικής, δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή (5/12/25) οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, η Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της κακοκαιρίας, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Αττικής ενώ σε όλη τη χώρα, όσα σχολεία μείνουν κλειστά, θα γίνει τηλεκπαίδευση.