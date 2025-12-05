Κακοκαιρία Byron: Σοκαριστικές εικόνες καταστροφής σε νεκροταφείο στην Εύβοια – Δέντρο έπεσε πάνω σε τάφους

Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron ακόμα και στην Εύβοια, με σοβαρές ζημιές να καταγράφονται στο νεκροταφείο Αλμυροποτάμου.

Συγκεκριμένα ένα μεγάλο ξερό πεύκο, που βρισκόταν εντός του νεκροταφείου στην Εύβοια, έπεσε, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών. Από την πτώση του δέντρου καταστράφηκαν δύο τάφοι, με τις εικόνες να προκαλούν μεγάλη θλίψη στους συγγενείς.

Το πεύκο, σύμφωνα με τους κατοίκους, ήταν ξερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και έπρεπε να είχε απομακρυνθεί προληπτικά. Η κατάρρευσή του έγινε αντιληπτή άμεσα, καθώς το κοιμητήριο βρίσκεται μέσα στον οικισμό, κοντά στην εκκλησία.

Μετά το συμβάν υπήρξε άμεση επικοινωνία με τις δημοτικές αρχές. Ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ο πρόεδρος της κοινότητας Χρήστος Γκότσης έστειλε συνεργείο για την κοπή και απομάκρυνση του δέντρου. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε τμηματικά λόγω του μεγέθους του κορμού, ενώ ο χώρος καθαρίστηκε πλήρως.

Το επόμενο στάδιο είναι η αποκατάσταση των μαρμάρων στους δύο τάφους που υπέστησαν φθορές.