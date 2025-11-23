Ελλάδα

Κακοκαιρία: Μετρούν τις πληγές τους σε Ήπειρο και Κέρκυρα – Η επόμενη ημέρα των πληγέντων μέσα από φωτογραφίες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 7 δήμοι - Χωρίς νερό, ρεύμα και αποκλεισμένα από τις γύρω περιοχές πολλά χωριά στη δυτική Ελλάδα - Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα στην Κέρκυρα
Ζημιές
Κλειστοί δρόμοι στην Κέρκυρα από την κακοκαιρία / ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ / EUROKINISSI

Αντιμέτωποι με τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία και οι πλημμύρες, είναι για ακόμη μία ημέρα κάτοικοι σε δυτική Ελλάδα και βόρεια νησιά του Ιονίου. Αν και σήμερα ο καιρός είναι καλύτερος από τις προηγούμενες ημέρες, συχνά εκδηλώνονται ήπιες βροχές που επιδεινώνουν την κατάσταση. Το έδαφος σε Ήπειρο και Κέρκυρα είναι ήδη κορεσμένο με αποτέλεσμα να μην απορροφάται ακόμη και η μικρή ποσότητα του νερού.

Λόγω της κακοκαιρίας και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις σαρωτικές πλημμύρες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου (ΠΕ Ιωαννίνων), Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΠΕ Άρτας), Φιλιατών (ΠΕ Θεσπρωτίας), Ζηρού (ΠΕ Πρέβεζας) και Νεστορίου (ΠΕ Καστοριάς). Συνεργεία του δήμου σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας και της Ηπείρου, παλεύουν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που μπήκαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, νέες ισχυρές βροχές «χτύπησαν» την Κέρκυρα με αποτέλεσμα το υπέδαφος να διαβρωθεί ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο.

Μηχανήματα επιχειρούν διαρκώς να καθαρίσουν δρόμους, αλλά σε πολλά σημεία δρόμων η μία λωρίδα εξακολουθεί να είναι καλυμμένη από χώματα, ξύλα και δέντρα.

Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Δρόμος
Αποκλεισμένοι δρόμοι και χωριά στην Κέρκυρα λόγω της κακοκαιρίας /
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ / EUROKINISSI
Πλημμύρα
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ / EUROKINISSI

Στη χειρότερη θέση βρίσκονται 20 κοινότητες και οικισμοί της Κέρκυρας, στις οποίες υπάρχει διακοπή νερού και ρεύματος ενώ έχουν αποκλειστεί από τις γύρω περιοχές.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, τόνισε πως τη Δευτέρα δεν θα λειτουργήσουν σχολεία και πολιτιστικά κέντρα.

Ζημιλες
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ / EUROKINISSI
Ζημιές
Ανυπολόγιστες ζημιές και στην Κέρκυρα /ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ / EUROKINISSI

Ανυπολόγιστες ζημιές σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία

Στα Ιωάννινα οι βροχές δεν λένε να σταματήσουν προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε τοπικές αρχές και πολίτες.

Στην περιοχή της Πεδινής, έχουν σχηματιστεί λίμνες μέσα στα χωράφια.

Πλημμύρα
Κάτοικοι στην Ήπειρο παλεύουν με τις λάσπες μέσα στα σπίτια τους / APOHXOS.GR / EUROKINISSI
Πλημμύρα
APOHXOS.GR / EUROKINISSI

Η θερμοκρασία έχει πέσει σημαντικά στα Ιωάννινα και έχουν εμφανιστεί τα πρώτα χιόνια στα γύρω βουνά. Η κακοκαιρία παραμένει έντονη τόσο στην πόλη όσο και γενικότερα στην Ήπειρο.

Πλημμύρα
APOHXOS.GR / EUROKINISSI
Πλημμύρα
APOHXOS.GR / EUROKINISSI
Πλημμύρα
Οι αρχές στην Ήπειρο παλεύουν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά από τους δρόμους / ΑPOHXOS.GR / EUROKINISSI
Πλημμύρα
Πλημμύρες και καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο / APOHXOS.GR / EUROKINISSI

Σε Φιλιππιάδα, Τζουμέρκα και Άγναντα οι αρχές προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους. Και εκεί υπάρχει διακοπή νερού και ρεύματος ενώ παραμένει άγνωστο το πότε θα επαναλειτουργήσει το δίκτυο.

